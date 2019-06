28 de companii vor fi create sau dezvoltate prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Antreprenorii lucrători-migranți sau rude de gradul 1 ai acestora vor primi până la 250 mii lei finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene (UE).



Titularii afacerilor localizate în 17 raioane ale țării au semnat, astăzi 21 mai, contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 6.73 milioane lei. Activitatea antreprenorială a celor 28 de companii indică faptul că vor genera investiții cumulative în economie de circa 17 mil. lei și vor asigura 69 de locuri de muncă.



Prezent la eveniment, Vadim Brînzan, Ministrul Economiei și Infrastructurii a salutat interesul diasporei de a reveni și investi în Republica Moldova. „Ministerul Economiei și Infrastructurii va susține instrumentele de suport care au demonstrat pe parcursul timpului viabilitatea și sunt destinate atât cetățenilor din țară, cât și celor din diasporă pentru a-și valorifica acasă potențialul antreprenorial”, a menționat Vadim Brînzan. În acelaș timp, noul ministru a ținut să evidențieze faptul că se regăsește în postura de migrant și Programul PARE 1+1 va derula în continuare pentru a oferi sprijinul cetățenilor plecați peste hotare să revină acasă și să aducă plus valoare economiei naționale.



Iulia Costin, Secretar General de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a reiterat deschiderea și suportul continuu a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii pentru a stimula inițierea și dezvoltarea afacerilor profitabile în Republica Moldova.



Din numărul total de solicitanți de susținere financiară nerambursabilă, 20 activează în agricultură, alte 6 afaceri se vor desfășura în domeniul prestării serviciilor și 2 în industrie.



“Ideile de afaceri propuse de migranți vor fi realizate în 17 raioane din Republica Moldova iar un beneficiar al Programului este din municipiul Chișinău. Din cele 28 de afaceri, aprobate pentru susținere financiară nerambursabilă, 11 sunt start–up-uri, iar 17 sunt în faza extinderii. Beneficiarii vor investi remitențele provenite din 10 state: Belgia, Federația Rusa, Germania, Irlanda, Israel, Italia Marea Britanie, Republica Cehă, România și Spania”, a declarat Directorul interimar ODIMM, Petru Gurgurov.



Totodată, 9 afaceri sunt inițiate sau administrate de femei, iar 7 vor fi gestionate de tineri.



De la începutul acestui an, prin Programul PARE 1+1 au mai fost aprobate 65 de proiecte investiționale. În anul 2019 pentru implementarea Programului „PARE 1+1” sunt planificate 40 milioane de lei din bugetul de stat. Totodată, pentru perioada 01 iunie 2019-31 mai 2020 Uniunea Europeană a planificat adițional 15 milioane lei prin Programul „Suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”.



Programul guvernamental “PARE 1+1” este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Acesta are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza algoritmului„1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Suma grantului este de până la 250 000 lei.