Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat un eveniment public în cadrul căruia a prezentat Raportul de evaluare a activității „Moldova IT Park” pentru anul 2018.



„Parcul IT virtual este deja un proiect de succes, fiind un model unic de facilitare a dezvoltării sectorului IT pe plan internațional. Obiectivul general este să păstrăm statutul de cel mai original și atractiv set de facilități din regiune pentru sectorul IT și R&D. Suntem deschiși pentru idei și soluții noi, iar în acest sens mizăm pe implicarea și deschiderea în continuare a tuturor partenerilor”, a declarat Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.



În cadrul evenimentului, Chiril Gaburici a venit cu un angajament public de dezvoltare a capitalului uman necesar pentru industria IT. În acest sens, se vor promova măsuri ce țin de capacitățile universităților, orientarea în carieră a tinerilor, modernizarea programelor de studii, accesul la instruire continuă. De asemenea, ministrul a menționat că, modelul și contentul Tekwill, care este o piesă foarte valoroasă a întregului ecosistem, trebuie dezvoltat și extins.



Autorul ideii, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat: „Domeniul IT este foarte important pentru țara noastră. Este un domeniu care oferă șanse de dezvoltare țării. Îmi pare bine că doar într-un an de la lansarea Parcului IT s-au înregistrat 339 rezidenți, iar salariul mediu al angajaților este de aproximativ 28 mii de lei – salariu care pe parcursul unui singur an a crescut de două ori”.



Dintre cele 339 de companii rezidente înregistrate la finele anului 2018 – 94 au fost companii nou-create și 96 – cu capital străin. Creșterea interesului din partea investitorilor străini se datorează ratei scăzute de impozitare – 7% impozit unic, nivelului ridicat de calificare a forței de muncă și costurilor operaționale favorabile.



De asemenea, potrivit Raportului de evaluare a activității „Moldova IT Park” pentru anul 2018, un alt efect al reducerii poverii fiscale, dar și simplificării modului de administrare a afacerii este venitul anual declarat pentru 2018 al vânzărilor rezidenților Parcului, ce a depășit suma de 1,9 mlrd lei, în creștere cu circa 9% față de nivelul prognozat la accederea companiilor în Parc.

Rezidenții „Moldova IT Park” au înregistrat către finele anului de raport un număr total de 6 739 angajați, majoritatea fiind ingineri, iar salariul mediu înregistrat a fost în creștere permanentă, depășind către decembrie 2018 cifra de 27 900 lei, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



Raportul de evaluare a activității „Moldova IT Park” pentru anul 2018 poate fi accesat AICI.