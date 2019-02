Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a participat la cel de-al doilea atelier de lucru organizat în cadrul Proiectului „Women in business”, organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Proiectul își propune să identifice și să înlăture obstacolele în dezvoltarea și lansarea afacerilor de către femei, și să încurajeze femeile să se lanseze cu succes propria afacere.



În cadrul atelierului au fost prezentate rezultatele studiului privind oportunitățile și provocările întâlnite de tinerele antreprenoare din Republica Moldova. De asemenea, au fost puse în discuție politicile de promovare și susținere a tinerelor antreprenoare.



„Proiectul „Women in business” este unul foarte important și ambițios pentru țara noastră, întrucât acesta vine să identifice acele necesități de care avem nevoie în vederea stimulării antreprenoriatului feminin și să împărtășească acele practici internaționale care pot fi luate ca exemplu în vederea promovării tinerelor femei din țara noastră. Studiul elaborat ne va ajuta să identificăm barierele și provocările cu care se confruntă femeile de afaceri din Moldova și care sunt oportunitățile, astfel încât statul să vină, la nivel de politici, cu instrumente de remediere și susținere a antreprenoriatului feminin”, a declarat Iulia Costin.



Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni și este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării: Republica Moldova, Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România și Bosnia și Herțegovina. Consorțiul reunește organizații naționale și regionale, publice și private, universități, a căror practică specifică garantează o cunoaștere solidă și o experiență necesară, care ulterior va prezenta soluții inovatoare adecvate, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.