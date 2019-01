Perspectivele aprofundării Parteneriatului Strategic bilateral, inclusiv în contextul priorităţilor preşedinţiei în exerciţiu al României la Consiliul Uniunii Europene, oportunităţile de consolidare a cooperării sectoriale, în special în ceea ce priveşte proiectele strategice în domeniul infrastructurii energetice şi de transport, colaborarea în organizațiile internaționale și alte chestiuni de interes reciproc, au fost discutate astăzi la Chișinău, de miniștrii afacerilor externe al Republicii Moldova și României, Tudor Ulianovschi și Teodor Meleșcanu.



Salutând cooperarea dinamică şi substanţială în plan politic, economic şi cultural, Ministrul Tudor Ulianovschi a apreciat susţinerea de către România a evoluțiilor pozitive din țara noastră şi suportul acordat în consolidarea cooperării cu structurile Uniunii Europene. „Republica Moldova întotdeauna a apreciat înalt susţinerea continuă a României pentru agenda europeană a Republicii Moldova, atât la nivel politic, cât şi la nivel practic, prin asistența acordată în promovarea reformelor. În mod special, apreciem poziția tranșantă a României în discuțiile pe marginea inițiativei adoptării concluziilor Consiliului UE cu privire la Republica Moldova”, a menționat șeful diplomației moldovenești.



Ministrul Tudor Ulianovschi a salutat angajamentul României de a stimula un proces de reflecție privind viitorul Parteneriatului Estic, format european din care face parte și Republica Moldova, după 2020, menționând că, pentru moment, starea dialogului RM-UE prezintă potențial de îmbunătățire treptată. „Republica Moldova și-a îndeplinit angajamentele asumate în relația cu Uniunea Europeană, inclusiv cu sprijinul României. Așteptăm cu interes finalizarea perioadei electorale și fixarea unor noi obiective pentru dinamizarea relației RM-UE și continuarea programelor de reforme”, a specificat Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene.



Referindu-se la cooperarea sectorială dintre Republica Moldova și România, Ministrul Tudor Ulianovschi a apreciat Programul de reabilitare a instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, în cadrul căruia au fost reparate şi dotate cu cele necesare circa 900 de grădinițe, demararea, la 15 ianuarie curent, a lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău, proiect de importanță strategică pentru țara noastră, etc. ”Am exprimat Guvernului României întreaga noastră gratitudine pentru tot sprijinul tehnic şi financiar oferit pe parcurs, inclusiv pentru recenta tranșă de 3 milioane de euro, destinate continuării Programului bilateral de renovare şi amenajare a grădinițelor”, a punctat Tudor Ulianovschi.



La rândul său, Ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Meleșcanu a menționat că a venit la Chișinău cu un mesaj ferm de încurajare a Republicii Moldova în direcția continuării obiectivelor europene. „Am reconfirmat susținerea României pentru parcursul european al Republicii Moldova, în conformitate cu Parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Am folosit și această ocazie pentru a evidenția importanța decisivă a implementării reformelor asumate în contextul Acordului de Asociere cu UE”, a spus oficialul român.



Ministrul Teodor Meleșcanu a salutat rezultatele înregistrate de Republica Moldova menționând că acest efort trebuie să continue și să meargă în profunzime, reușita procesului de integrare europeană a Republica Moldova ținând în primul rând de țara noastră. ”Am evocat așteptările UE, împărtășite și de România, în privința obținerii de rezultate concrete în procesele de reformă și îndeplinirii pe deplin a angajamentelor asumate. În context, am evidențiat dorința României ca UE să rămână ferm angajată în sprijinirea eforturilor de reformă ale Republica Moldova”, a specificat ministrul român de externe.

Potrivit MAEIE, șeful diplomației românești a dat asigurări că Republica Moldova este, în mod firesc, una dintre prioritățile majore ale președinției române a Consiliului UE și dorește să valorifice această oportunitate pentru aprofundarea relației Republicii Moldova cu UE. „Am arătat că succesul demersurilor noastre depinde însă în mod hotărâtor de rezultatele concrete obținute de Republica Moldova în planul reformelor interne, în deplină compatibilitate cu valorile și normele democratice”, a menționat Teodor Meleșcanu.



Ministrul Afacerilor Externe al României a mai accentuat că în cadrul discuțiilor cu omologul său de la Chișinău, Tudor Ulianovschi, a fost confirmat interesul comun pentru avansarea multitudinii de proiecte bilaterale, pe toate dimensiunile vieții economice, sociale, culturale, educaționale. „Încurajăm implementarea în ritm accelerat a acestor proiecte, deoarece ele reprezintă o pârghie solidă de sprijin în vederea asigurării ireversibilității parcursului european al Republicii Moldova și îmbunătățirii vieții cetățenilor”.



Ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Meleșcanu, se află astăzi într-o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi.