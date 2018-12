Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a întreprins o vizită la Glass Container Company (GCC), întreprindere care realizează produse din sticlă. În cadrul întrevederii, ministrul a discutat cu reprezentanții companiei despre raportul de activitate al întreprinderii, indicatorii de performanță atinși, restanțele înregistrate și provocări, precum și despre planul de dezvoltare. Compania Glass Container Company își crește capacitățile de producere cu 60% datorită unui proiect de 17 milioane de euro, co-finanțat de BERD, Société Générale și UE.



Proiectul care e structurat în două etape de reconstrucție, va spori capacitatea de producere a GCC de la 50 la 80 mii tone pe an, iar împreună cu întreprinderea Glass Container Prim (GCP), capacitatea totală de producere va crește de la 100 mii la 160 mii tone pe an. În același timp, numărul secțiilor mașinilor de formatare vor crește de la 36 la 56 unități.



„De fiecare dată mă bucur când văd că întreprinzătorii investesc și se străduiesc să-și dezvolte afacerile. Apreciez faptul că GCC a obținut finanțare, iar ca urmare va reuși să realizeze mai multe produse. Sunt sigur că odată cu sporirea capacității de producere, compania va deveni și mai populară, iar produsele fabricate în Moldova vor fi exportate în diferite colțuri ale lumii”, a menționat Chiril Gaburici.



Datorită extinderii potențialului de producere, GCC va fabrica containere de sticlă de capacitate mică, borcane de dimensiuni mari, butelii de bere cu greutate redusă, etc.



Glass Container Company este un furnizor recunoscut pe plan internațional de soluții pentru ambalajele din sticlă care exportă produsele sale în peste 20 de țări din întreaga lume. Compania este dotată cu utilaj de producție performant de ultimă generație, anunță un comunicat.