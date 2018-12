„Anul 2018 a fost un an în care am reușit să obținem rezultate foarte bune în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. În acest an a fost creat primul parc IT - „Moldova IT Park”, care în prezent înregistrează peste 300 companii IT, dintre care 87 de companii cu capital străin, 71 de companii nou create, 5900 de angajați, salarii între 23 mii și 220 mii lei. Și nu vrem să ne oprim aici, avem planuri mari – dorim să construim în parteneriat public-privat peste 50.000 m2 – un proiect de infrastructură fizică pentru un Parc IT”, a declarat Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii la întrevederea cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).



Reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare s-au arătat interesați de proiectul de infrastructură fizică pentru Parcul IT și au apreciat rezultatele Ministerului Economiei și Infrastructurii în dezvoltarea sectorului IT.



Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, construirea a 50.000 m2 de infrastructură fizică pentru parcul IT va face Republica Moldova o destinație și mai atractivă pentru afacerile IT, va înregistra în continuare interes sporit nu doar pe plan național, dar și din partea investitorilor străini.



Chiril Gaburici a mulțumit BERD pentru cooperarea eficientă și suportul acordat în inițierea proiectelor guvernamentale și susținere a mediului de afaceri din Republica Moldova.



Reamintim că, datorită măsurilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova, după ritmul de creștere, industria IT a depășit toate celelalte sectoare economice în ultimii doi ani. Cifra de afaceri în domeniul IT a crescut cu câte 50% în anul 2016 si 2017, iar volumul exporturilor a crescut cu 68%.