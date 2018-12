„Afirm cu încredere că Republica Moldova este o destinație atractivă pentru afaceri IT. Prin eforturile Guvernului și ale sectorului asociativ în domeniul IT, susținute de expertiza și resursele partenerilor de dezvoltare, am reușit să creăm un ecosistem favorabil lansării și creșterii afacerilor IT și inovării digitale. Vom construi în parteneriat public-privat peste 50.000 m2 – un proiect de infrastructură fizică pentru un Parc IT. Muncim acum la asta și suntem în căutarea investitorilor”. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la Forumul „Discover Moldova’s IT opportunities” desfășurat astăzi, la București, România.



Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Guvernul Republicii Moldova își concentrează atenția pe politici de stimulare a sectorului TIC, începând cu infrastructura de comunicații electronice performantă, până la inițiative legate de dezvoltarea ecosistemului pentru afaceri IT, axate pe dezvoltarea educației și inovației digitale, extinderea centrelor de excelență IT, proiectul de succes - Moldova IT Park, precum și noua Strategie de dezvoltare a industriei tehnologiei informației şi a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023, care prevede o serie de măsuri de stimulare a ecosistemului antreprenorial și educațional IT, a startup-urilor și mecanismelor lor de finanțare, promovarea produselor IT pe diverse piețe de nișă.



„Datorită măsurilor întreprinse de Guvern, după ritmul de creștere, industria IT a depășit toate celelalte sectoare economice. Doar în ultimii 3 ani, cifra de afaceri în domeniul IT a crescut de la 110 mln de euro până la 200 mln de euro, iar exportul IT la rândul său a crescut de la 59 mln de dolari până la 99 mln de dolari”, a precizat Chiril Gaburici.



În discursul său, ministrul Chiril Gaburici a menționat despre succesul primului parc IT, care în cele 11 luni de activitate, „Moldova IT Park” a depășit cifra de 300 de rezidenți, înregistrând o cerere continuă și interes sporit nu doar pe plan național, dar și din partea investitorilor străini, fiecare a treia companie rezidentă este cu capital străin, iar fiecare a patra este o companie nou creată în acest an.



Evenimentul organizat la București vine să completeze acțiunile din ultimele luni întreprinse de Ministerul Economiei și Infrastructurii și întrunește reprezentanții a peste 50 de companii IT la nivel global, localizate în România, care intenționează să își extindă afacerile și în Republica Moldova. În cadrul Forumului au fost prezentate avantajele sectorului IT din Republica Moldova, dar și două analize independente efectuate de companiile internaționale Pricewaterhouse Coopers (PWC) și International Data Corporation (IDC).



Tot astăzi, Chiril Gaburici a avut o întrevedere cu directorul de țară al Corporației Internaționale Financiare (IFC), Cristian Nacu. În cadrul discuțiilor, oficialii au vorbit despre dezvoltarea proiectelor de infrastructură IT, dar și extinderea rețelelor de comunicații electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil.



Republica Moldova a devenit membru al IFC în 1995. Până în prezent, Corporația Internațională Financiară a investit în țara noastră 259 de milioane dolari în 24 de proiecte din diferite sectoare, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.