Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia.



Documentul urmărește crearea unui mediu de afaceri IT competitiv, dezvoltarea capitalului uman în domeniul TIC, sporirea inovațiilor și a investițiilor în sector, precum și creșterea exporturilor de produse și servicii IT.



În acest scop, vor fi create rețele de hub-uri antreprenoriale în baza Centrelor de excelență TIC și incubatoare de afaceri. Strategia mai prevede dezvoltarea unei rețele de ambasadori digitali ai Republicii Moldova pentru promovarea industriei IT locale pe plan internațional, dar și acordarea de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a unor granturi mici pentru proiecte investiționale de creștere a productivității companiilor cu ajutorul soluțiilor IT.



Implementarea Strategiei va costa estimativ 240 milioane de lei. Banii vor fi alocați în mare parte de către comunitatea de afaceri și partenerii de dezvoltare, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.