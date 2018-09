Ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astăzi o întrevedere cu partenerii companiei de servicii profesionale de consultanță și audit, PricewaterhouseCoopers (PwC), din România. Întrevederea a avut loc în cadrul vizitei delegației Republicii Moldova în România. Discuțiile s-au axat asupra dezvoltării tehnologice a economiei naționale și experienței privind managementul întreprinderilor după standarde de guvernanță corporativă, acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru eficientizarea activității mediului de afaceri și Parcului IT din Republica Moldova.



”Îmi doresc să împrumutăm din experiența globală de gestionare a parcurilor IT a PwC. Venirea unor clustere internaționale pe piața noastră ar putea propulsa sectorul către un nou nivel. Dacă reușim să atragem 20% dintre actorii sectorului IT din România pe piața Republicii Moldova – va fi un succes enorm pentru noi, dar și pentru regiune. Putem complementa foarte bine potențialul de creștere al României. Mizăm pe suportul experților companiei PwC în realizarea unei analize privind implementarea Strategiei de dezvoltare economică 2020,implementarea reformelor guvernamentale și dezvoltarea infrastructurii comunicațiilor, în special dezvoltarea industriei IT”, a specificat Chiril Gaburici, ministrului Economiei și Infrastructurii, în cadrul întrevederii.



De asemenea, ministrul Economiei și Infrastructurii s-a referit la necesitatea armonizării strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exportului din Republica Moldova. ”Strategia de atragere a investițiilor și promovarea exportului este o prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii. În acest scop a fost reformată politica fiscală, pentru a susține mediului de afaceri și pentru a ajuta antreprenorii din sectorul privat să gestioneze comerțul, investițiile și exportul. Totodată, contăm că, reformele economice și fiscale implementate, vor genera atragerea investițiilor străine”, a menționat Chiril Gaburici.



Partenerii companiei PricewaterhouseCoopers din România au apreciat efortul Guvernului Republicii Moldova de a îmbunătăți condițiile de activitate pentru mediul de afaceri. În context, reprezentanții PwC au vorbit despre experiența introducerii reformelor fiscale în România, care a conținut atât măsuri restrictive, cât şi o serie de măsuri de reducere a poverii fiscale. În rezultatul unei politici fiscale echilibrate şi echitabile au fost stimulați agenții economici să activeze în câmpul legal, și astfel au crescut acumulările la bugetul de stat.



Delegația Republicii Moldova a discutat despre experiența obținută de compania PwC din România în dezvoltarea activității mediului de afaceri, în special în industria IT, la nivelul conducerii și a personalului, asigurarea unei minime transparențe a activității întreprinderilor. În finalul întrevederii, părțile s-au arătat deschise pentru cooperare și au stabilit că vor elabora un șir de recomandări pentru dezvoltarea mediului de afaceri din sectorul IT, metode noi pentru eficientizarea strategiei de dezvoltare economică, precum și dezvoltarea tehnologică a economiei naționale, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.