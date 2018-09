Realizările obținute în domeniul tehnologiilor informaționale și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a atrage companiile mari din domeniul IT au fost discutate la întrevederea ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu reprezentanții firmei de servicii profesionale PricewaterhouseCoopers (PwC), implementator al Fondului de Bună Guvernare, finanțat de Guvernul Marii Britanii. De asemenea, părțile au vorbit despre necesitatea eficientizării activității companiilor de stat, inclusiv prin instrumente de deetatizare, pentru a le face profitabile.



„Analizăm diverse posibilități – concesionări, parteneriate, privatizări ale întreprinderilor de stat. Considerăm că întreprinderile de stat trebuie să fie obligatoriu profitabile și, în acest sens, trebuie să soluționăm problema eficienței managementului.Contăm pe suportul și recomandările PwC în eficientizarea managementului întreprinderilor de stat, în impulsionarea proceselor de privatizare rațională și cu efecte pozitive de lungă durată, pentru că aveți experiență la acest capitol”, a spus Chiril Gaburici.



Reprezentanții PwC au menționat experiența obținută în privatizarea mai multor companii din România din sectorul energetic, care acum sunt profitabile. Experții au apreciat efortul Guvernului Republicii Moldova de a îmbunătăți condițiile de activitate pentru mediul de afaceri.



„Am fost plăcut impresionat să constat că Republica Moldova a reușit să adopte un set de măsuri fiscale, pentru a facilita activitatea industriei IT. E un lucru foarte bun, iar rezultatele vor fi vizibile în timp. Deși se reduce povara fiscală, veniturile la buget vor crește, pentru că mulți vor începe să activeze legal. Ați făcut un lucru extraordinar, atunci când ați introdus impozitul unic pentru parcurile IT. În cazul României, facilitățile fiscale acordate firmelor de IT la începutul anilor 2000 au dus la dezvoltarea susținută a acestui sector, care acum contribuie mai mult la PIB decât o face agricultura. Sunt convins că Republica Moldova, având resurse umane deosebite în sectorul IT, va fi un nou model de succes în acest domeniu”, a subliniat Ionuț Simion, Country Managing Partner, PwC România.



Ministrul Gaburici a mulțumit pentru suportul oferit la clarificarea ultimelor interpretări legislative, din partea Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, privind aplicarea impozitului unic pentru companiile din domeniul IT. Reprezentanții PwC și-au manifestat disponibilitatea de a oferi suportul necesar, pentru a atrage în Republica Moldova companii mari din domeniul IT, care activează în România și în regiunea Europei de Sud-Est.



Părțile au convenit asupra elaborării unui studiu de impact privind sectorului IT, vizând evaluarea rezultatelor de implementare a reformei IT din Republica Moldova, la un an de la punerea în aplicare. Experții PwC vor veni cu sugestii și recomandări privind valorificarea la maximum a potențialului acestui domeniu, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.