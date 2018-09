Republica Moldova a devenit capitala turismului vitivinicol pentru două zile, găzduind cea de-a treia ediție a Conferinței Globale privind Turismul Vinicol, care a fost inaugurată astăzi.



Premierul Pavel Filip a declarat că desfășurarea acestui eveniment în țara noastră este o recunoaștere că am devenit o destinație vitivinicolă importantă pe harta turismului mondial, iar vinul moldovenesc este o carte de vizită a Republicii Moldova.



„Atunci când mergem în vizită peste hotare, este deja obligatoriu să luăm și o sticlă de vin moldovenesc. Avem vinuri aromate, vinuri diferite, dar vinuri foarte bune. Ca și noi, vinurile noastre au trecut prin multe și ne reprezintă pe noi ca popor. Atunci când guști un vin moldovenesc, poate înțelegi mai multe despre acest popor decât mesajele care pot fi transmise pe cale verbală”, a spus Pavel Filip.



Evenimentul reunește peste 200 de oaspeți din domeniul turismului vitivinicol din circa 60 de țări și constituie un prilej de promovare a imaginii țării noastre peste hotare. Premierul a menționat că fiecare cetățean poate să contribuie la acest lucru prin iubirea de țară, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



„Dacă noi ne vom iubi țara, și alții vor face același lucru. Să ne iubim țara înseamnă să îi iubim natura, cultura, dar și oamenii. Iată de ce, poate că nu mereu trebuie să fim de acord unii cu alții, dar unde sigur trebuie să găsim un numitor comun este dragostea de țară. Eu sincer îmi doresc ca și noi, ca și vinurile, cu timpul, să devenim mai buni și să învățăm să vedem frumosul din jurul nostru”, a subliniat prim-ministrul.



La nivel mondial, Republica Moldova are cea mai mare densitate a viilor în raport cu terenul agricol și ocupă locul 6 între țările europene, după suprafața plantațiilor de viță-de-vie. ”Majoritatea exporturilor de vin merg spre țările europene. Spuneam că vinul este asemenea poporului și cum am ales noi calea europeană, așa și vinurile noastre și-au găsit această direcție”, a menționat Pavel Filip.