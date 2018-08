Aflat într-o vizită de lucru în România, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o întrevedere cu reprezentanții companiilor AKKA Technologies și NTT DATA. Acestea sunt specializate în domeniile automotive, inginerie mecanică și prestează servicii și soluții software. În acest sens, Chiril Gaburici le-a prezentat facilitățile și oportunitățile investiționale atractive și competitive pe care le oferă mediul de afaceri, dar și potențialul resurselor umane din Republica Moldova.



În cadrul discuțiilor, Chiril Gaburici a vorbit despre rezultatele pozitive înregistrate în sectoarele IT și automotive și a încurajat companiile să-și dezvolte afacerile în țara noastră. În context, ministrul a prezentat facilitățile de care beneficiază rezidenții parcului IT și ZEL. „Republica Moldova vine cu o ofertă generoasă pentru companiile din domeniul IT și automotive. Vă îndemn să analizați oportunitățile investiționale pe care le oferă țara noastră și să beneficiați de facilitățile și condițiile atractive pentru investitorii străini acordate de zonele economice libere, parcurile industriale și parcul IT. Sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor devine tot mai atractiv pentru investitori, marcând cea mai mare creștere din ultimii opt ani”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.



Compania AKKA Technologies oferă servicii de proiectări 2D, 3D pentru sectorul automotive, aeronautică și feroviar, cu un obiectiv de 2,5 miliarde Euro venituri în anul 2022. Senior Business Manager, Thierry-Paul-Gilbert Landry, s-a arătat interesat de climatul de afaceri din țara noastră, referindu-se la dinamica pozitivă înregistrată de domeniile automotive și IT. Acesta evaluează posibilitatea dezvoltării afacerii în Republica Moldova anume în aceste sectoare. “Ne dorim un birou de cercetare și dezvoltare în inginerie, care va susține proiectele grupului AKKA în Republica Moldova. Apreciem inițiativa dezvoltării unor schimburi de specialiști, ulterior deschiderii oficiului. Avem aici, în filiala din România, ingineri de peste Prut, potențiali manageri pentru dezvoltarea afacerii în Republica Moldova”.



În cadrul vizitei de lucru în România, ministrul Chiril Gaburici s-a întâlnit și cu Doru Vitalariu, vicepreședintele NTT DATA. Compania japoneză din domeniul tehnologiilor informaționale oferă o gamă largă de soluții IT pentru domeniul automotive, bancar, sectorul public de monitorizare a consumului de electricitate, comerț cu amănuntul, etc. și are peste 105 miliarde dolari SUA în câștiguri totale. Doru Vitalariu a apreciat succesele Republicii Moldova în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informaționale, gradul de dezvoltare și efectele pozitive ale politicilor aplicate în țara noastră. Având peste 100.000 angajați la nivel global, vicepreședintele NTT DATA a afirmat că, analizează activ piața din Republica Moldova, iar vizita ministrului înseamnă o motivare pentru venirea companiei peste Prut.



„Putem pregăti specialiștii ingineri pentru a face externalizări de aplicații către piața globală. Vrem să construim în Republica Moldova un hub de servicii pentru întreaga regiune. Apreciem dinamica în răspunsul admirabil de rapid față de cerințele partenerilor de business, inclusiv atenția alocată investitorilor. Observăm o dezvoltare pozitivă, care se întâmplă cu o mare rapiditate în Republica Moldova”, a menționat Doru Vitalariu.



Zonele Economice Libere au atras în ultimii 2 ani investiții în valoare de peste 120 milioane dolari, sau de la 230 în 2015, până la 350 în 2017, în această perioadă fiind atrași noi investitori. În același timp, în prima jumătate a anului 2018, exporturile au înregistrat o creștere de peste 28%, cu o pondere considerabilă a sectorului automotive, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.