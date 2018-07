Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de vineri, crearea Registrului național al monumentelor de for public. Monumentele care vor fi incluse în acest document urmează a fi clasate în categoria A, conform valorii artistice şi urbanistice, a valorii memorial- simbolice şi vechimea acestuia. Registrul național al monumentelor de for public presupune un tabel clasificat după codul operei, adresa, localitatea, denumirea monumentului și datarea acestuia.



Potrivit autorilor, Registrul este întocmit în contextul preluării operelor de artă plastică monumentală, înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova, în baza studiului în teren, cu perfectarea fişelor de evidenţă ale acestora. Totodată, crearea Registrului naţional al monumentelor de for public va contribui la evidenţa monumentelor, protecţia acestora, elaborarea planurilor zonelor de protecţie a operelor, cu înregistrarea acestora în baza de date cadastrală, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.