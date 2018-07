Premierul Pavel Filip a participat astăzi la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova. Discuțiile au vizat prioritățile politicii externe, evoluțiile curente din țara noastră și necesitatea de a îmbunătăți comunicarea pe plan extern.



În adresarea sa către ambasadori, premierul a accentuat că, pentru a avea o politică externă eficientă, trebuie luată în calcul situația internațională generală, dar și politica externă și cea internă, ambele urmând să fie orientate în beneficiul cetățeanului.



„Obiectivul nostru este ca cetățenii, în urma activității noastre ca Guvern și a dvs. ca reprezentanți ai Guvernului peste hotare, să trăiască mai bine. Și nu în zadar am ales vectorul european, acesta este singurul nostru plan și ne dorim, în primul rând, să preluăm principiile, abordările și valorile europene”, a spus Pavel Filip.



Prim-ministrul a menționat că Republica Moldova are relații foarte bune cu statele vecine, dar și la nivel regional, în cadrul Parteneriatului Estic. Drept un succes diplomatic recent a fost relevată aprobarea de către ONU a Rezoluției privind retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, premierul mulțumind diplomaților pentru munca depusă în acest sens.



Șeful Executivului a făcut, de asemenea, o radiografie a reformelor implementate de Guvern, în mod special, în sectorul bancar, al justiției, al mediului de afaceri și pe segmentul transnistrean, menționând că acestea vor fi continuate cu aceeași intensitate. „Tot ce și-a asumat acest Guvern a fost îndeplinit. Și în sectorul justiției vom munci mai mult, pentru că nu există stat dezvoltat fără a asigura supremația legii”, a subliniat Pavel Filip.



În această ordine de idei, premierul și-a exprimat dezacordul cu rezoluția aprobată recent de Parlamentul European, acțiune care a avut la bază raționamente politice. Totodată, Pavel Filip a specificat că oferirea unor noi tranșe de finanțări din partea FMI și a Băncii Mondiale sunt un certificat de încredere pentru autoritățile de la Chișinău și reprezintă o apreciere obiectivă a stabilizării situației macroeconomice din țară.



Totodată, prim-ministrul a subliniat că un rol esențial în politica externă îi revine comunicării, iar pentru a avea o comunicare bună pe plan extern, trebuie înțeleasă foarte bine situația internă, astfel încât să nu existe loc pentru percepții greșite în baza speculațiilor și interpretărilor cauzate de dezinformare de natură politică. Astfel, premierul a solicitat ambasadorilor să fie foarte bine documentați despre situația curentă din țară și să promoveze interesele Republicii Moldova și oportunitățile investiționale.



Ambasadorii, la rândul lor, au adresat mai multe întrebări pe teme de actualitate, venind și cu unele propuneri privind promovarea diplomației economice și culturale, a ofertelor de export și a oportunităților investiționale. De asemenea, a fost abordată necesitatea consolidării relațiilor bilaterale, a semnării unor noi acorduri de protejare reciprocă a investițiilor și privind securitatea socială.



Reuniunea anuală a diplomației moldovenești este organizată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în perioada 9-11 iulie curent. Evenimentul are drept scop examinarea chestiunilor legate de activitatea misiunilor diplomatice şi sporirea eficienţei acestora, realizarea politicii externe și stabilirea unor noi sarcini şi priorităţi, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.