„Dorim suportul părții române în negocierile cu Uniunea Europeană privind creșterea cotelor de export și diversificarea gamei de produse exportate”. Solicitarea a fost făcută de ministrul Economie și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întrevederea cu delegația Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. De asemenea, părțile au discutat despre armonizarea tarifelor de roaming și, ulterior, eliminarea acestora.



Oficialii au discutat posibilitățile de realizare a proiectelor comune în domeniul economic pe mai multe platforme de colaborare și amplificarea relațiilor bilaterale. În context, Chiril Gaburici a prezentat prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018 și oportunitățile pentru extinderea cooperării bilaterale și investiționale. Printre domeniile importante, ministrul Economie și Infrastructurii a menționat infrastructura drumurilor, extinderea acordurilor de liber schimb cu țările EFTA, China etc. De asemenea, alte subiecte discutate în cadrul întrevederii au fost asigurarea securității energetice, atragerea investițiilor, în special dezvoltarea industriei IT și comunicațiile, eficientizarea diplomației economice, implementarea reformei regulatorii, eficientizarea întreprinderilor de stat.



Referindu-se la punerea în aplicare a Acordului de Asociere/DCFTA cu UE, ministrul Chiril Gaburici a menționat că, comerțul extern al Republicii Moldova se orientează mai mult spre UE, care a devenit principalul partener comercial al țării noastre, cu o pondere de peste 65 la sută în cazul exporturilor și circa 50 la sută în cazul importurilor. La fel, și numărul companiilor exportatoare s-a majorat cu 200 în ultimii doi ani, fiind în creștere constantă.



În context, Chiril Gaburici a apreciat suportul oferit Republicii Moldova de către țara vecină și a solicitat sprijinul părții române în dezvoltarea unor proiecte comune și acordarea unui schimb de experiențe pe mai multe platforme. „Mă bucur să găzduim delegația Comisiei Comune parlamentare pentru Integrare Europeană la Ministerul Economie și Infrastructurii și salutăm interesul față de Republica Moldova. România este partenerul principal al țării noastre la capitolul comercial-economic, dar și susținătorul parcursului european de integrare prin alinierea la standardele europene și preluarea acquis-ului comunitar. Republica Moldova este interesată de experiența României în promovarea diplomației economice, implementarea proiectelor în domeniul IT, comunicațiilor, în special privind operarea tehnică a Serviciului unic de urgență și consolidarea instituțională”, a afirmat Chiril Gaburici.



La rândul său, Copreședintele Comisiei din partea Parlamentului României, Bogdan-Ionel Rodeanu, a reiterat faptul că România continuă să sprijine Republica Moldova în parcursul european și a apreciat impulsionarea relațiilor bilaterale de cooperare pe diverse domenii. În acest sens, partea româna optează pentru realizarea proiectelor comune în economie, industrie, dezvoltare regională, energie, agricultură etc. În mod special, Bogdan-Ionel Rodeanu s-a referit la finalizarea proiectelor de interconectare a Republicii Moldova la piața energetică europeană, precum și la sporirea eficienței mecanismelor de control în punctele de trecere a frontierei în vederea fluidizării fluxurilor de persoane, mijloace de transport și mărfuri, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.