Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a vizitat astăzi șantierul de construcție a unei noi fabrici „Fujikura Automotive MLD” din Parcul Industrial Comrat. Finalizarea lucrărilor de construcție a noii fabrici este preconizată pentru sfârșitul acestui an. Suprafața totală a halei va fi de 10 mii m2.



Ministrul Chiril Gaburici a fost întâmpinat de bașcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshii, și primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov. În timpul vizitei, ministrul Economiei și Infrastructurii a subliniat că Guvernul acordă o atenție deosebită sectorului automotive și vede un mare potențial în crearea de locuri de muncă, ridicarea bunăstării populației și dezvoltarea industrială a Republicii Moldova.



„Apreciem activitatea pe care o desfășurați în țara noastră, interesul și dorința de a investi și de a vă extinde afacerea, de a crea noi locuri de muncă. Astăzi sunt în vizită la Comrat un grup de potențiali investitori străini din Japonia, Ungaria, România, Portugalia, care sunt interesați de oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova. Sper că veți împărtăși experiența pozitivă de lansare și desfășurare a activității în țara noastră”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Ulterior, Chiril Gaburici a vizitat și fabrica „Fujikura Automotive MLD” - cea mai mare investiție din UTA Găgăuzia din ultimii 10 de ani, care a generat 475 de locuri de muncă. Până la sfârșitul acestui an vor mai fi create circa 1000 de locuri de muncă, cu o creștere în viitor de până la 2000 de angajați. „Crearea locurilor de muncă are un impact social important pentru tinerii din autonomia găgăuză, care își văd viitorul în Republica Moldova. Folosiți potențialul lor și oferiți-le șansa să se dezvolte acasă”, a reiterat ministrul Economiei și Infrastructurii.



În context, ministrul a vorbit și despre cele mai importante reforme economice promovate de autorități. „Guvernul este un aliat al investitorilor. Depunem tot efortul pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. În acest scop, a fost redus numărul de acte permisive, a fost optimizat numărul instituțiilor cu funcții de control, va fi lansat Ghișeul unic pentru acte permisive. Încurajăm toți investitorii să beneficieze de oportunitățile investiționale oferite de parcurile industriale, zonele economice libere, parcul IT”, a reiterat Chiril Gaburici.



Președintele Fujikura Automotive Europe, Santiago Rodriguez, a apreciat susținerea pe care o au din partea Guvernului Republicii Moldova și a autorităților locale, menționând că sunt interesați să-și extindă afacerile şi să fie, în continuare, la fel de activi pe piața din țara noastră.



Fujikura Automotive va semna un Acord de cooperare cu Universitatea Tehnică a Moldovei pe 31 mai 2018. De asemenea, compania planifică să dezvolte un centru de proiectare cu angajarea tinerilor ingineri de la UTM. Fujikura este un important jucător pe piața mondială de automotive, cu peste 54 de mii de angajați la nivel global. Cifra de afaceri depășește 5,65 miliarde de dolari. În 2017, „Fujikura Automotive MLD” a inaugurat prima fabrică în Republica Moldova, amplasată în ZEL „Expo Business Chișinău”, care angajează aproape 1350 persoane.

