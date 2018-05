Inițiativa aparține deputatei Valentina Buliga și a fost examinată, în ședința de astăzi, a Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară. Potrivit proiectului, persoana care şi-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale va putea depune cererea de pensionare şi actele necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova. Cererea va fi înregistrată în mod obligatoriu. Noile prevederi ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.



În prezent, dreptul la pensie îl are doar persoana domiciliată în Republica Moldova. Asiguratul care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu are acest drept. Potrivit autoarei, această inițiativă va asigura dreptul la pensie, inclusiv pentru persoanele care și-au stabilit domiciliul în străinătate.



Proiectul urmează a fi examinat și dezbătut în plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.