Proiectele de lege cu privire la publicitate şi cel privind instituirea Schemei de investiţii în domeniul producţiilor de film şi altor opere audiovizuale au fost prezentate, astăzi, la şedinţa Grupului de lucru pentru îmbunătăţirea legislaţiei mass-media, prezidată de preşedintele Parlamentului Andrian Candu.



Preşedintele Parlamentului a mulţumit autorilor pentru implicare, a amintit că cele două proiecte prezentate anterior - Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova şi Concepția națională de dezvoltare a mass-media - au fost înregistrate şi examinate de Parlament.



Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiţii în domeniul producţiilor de film şi altor opere audiovizuale are drept scop atragerea investiţiilor străine în dezvoltarea producţiei de film, desene animate, seriale, documentare, emisiuni TV, reality show-uri, spoturi etc. în Republica Moldova. Totodată, proiectul stipulează cum ar urma să funcţioneze sistemul de cash rebate, care ar însemna posibilitatea de rambursare a 25% din cheltuielile calificate şi 5% adiţional în cazul în care este promovată imaginea ţării sau a unei regiuni din Republica Moldova.



Cel de-al doilea proiect prezentat astăzi vizează publicitatea. În particular, autorii au subliniat că introduc noţiuni noi în lege, precum şi mecanisme care fac diferenţa între mesajele de interes public, publicitate politică şi publicitatea comercială.



Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media constituie o platformă de comunicare și un mecanism de cooperare permanentă între Parlament și reprezentanții instituțiilor media, instituțiilor internaționale și ONG-urilor media. Grupul a fost creat în iunie 2017, la inițiativa Președintelui Parlamentului Andrian Candu, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. Asistența tehnică este oferită membrilor Grupului de către Freedom House, Internews și Ambasada SUA în Republica Moldova, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republici Moldova.