Moldova ICT Summit 2018, ediție dedicată educației digitale, va avea loc pe 23 aprilie, în incinta Centrului de Excelență Tekwill. Evenimentul va reuni peste 400 de reprezentanți ai sectorului TIC, Guvernului, mediului academic, parteneri de dezvoltare, precum și experți internaționali.



Sectorul tehnologiei informației şi Comunicațiilor (TIC) din Moldova este în continuă creștere și se confruntă deja cu un deficit acut de personal calificat, care ar răspunde cerințelor pieței. Pentru a soluționa această problemă și a crea un fundament solid pentru dezvoltarea antreprenoriatului IT, este necesară identificarea și implementarea soluțiilor cu impact în domeniul educației pentru sectorul TIC, a programelor și inițiativelor capabile să dezvolte ecosistemul necesar unei creșteri calitative și să confere țării noastre un avantaj competitiv incontestabil.



Ediția din acest an a Moldova ICT Summit 2018 va fi dedicată educației TIC. În cadrul evenimentului vor fi discutate oportunitățile care ar permite valorificarea la cel mai înalt nivel a potențialului țării. Reprezentanți ai Guvernului și ai sectorului privat, precum și experți internaționali vor împărtăși experiența și cunoștințele bazate pe cele mai bune practici în domeniu, modalitățile de implementare ale acestora în industria IT din Republica Moldova. De asemenea, în cadrul evenimentului va fi lansată o serie de inițiative majore pentru sistemul educațional din țară, cum ar fi Proiectul TwentyTU, programele comune în cadrul Parteneriatului Estic, Rețeaua națională de centre inovaționale Tekwill.



Moldova ICT Summit 2018 este organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și al Guvernului Suediei, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.