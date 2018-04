Tranzacțiile imobiliare ar putea fi autentificate de către notari fără a mai fi nevoie de prezentarea certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunurilor respective. Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat raportul de modificare și completare a Legii cu privire la notariat și va propunere plenului Parlamentului votarea în două lecturi.



Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați și are drept scop optimizarea procedurilor de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile prin exonerarea persoanele fizice și juridice de obligația prezentării de către proprietarul bunurilor a certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.



Autorii consideră că adoptarea modificărilor legislative va reduce timpul și costurile aferente înregistrării proprietății. Conform informației cu referire la metodologia Doing Business, înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune 5 proceduri, 5,5 zile și costă circa 0,9% din valoarea proprietății.



”Această condiționalitate nu are nici un impact asupra bugetului public național în legătură cu tranzacțiile imobiliare. În cazul existenței restanței la buget, demonstrată de certificatul de la organul fiscal, notarul nu este în drept să refuze autentificarea tranzacției. Dacă am merge pe aceeași idee, atunci ar trebui să cerem și certificat despre restanțe la gaz, electricitate, apă, salubritate, asociația de locatari etc.”, menționează autorii inițiativei legislative.



Anterior, certificatul respectiv a fost exclus din lista actelor permisive prevăzută de Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.



Conform datelor, în Republica Moldova circa 400 mii de persoane efectuează anual operațiuni cu bunurile imobile, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.