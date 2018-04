În debutul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, premierul Pavel Filip a menționat rezultatele pozitive ale vizitei de ieri la Kiev. Prim-ministrul a accentuat că, pe lângă discuțiile din cadrul Forumului de Securitate, promulgarea legii privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană, semnarea unor noi documente bilaterale, un subiect important l-a constituit păstrarea și dezvoltarea ecosistemului râului Nistru.



Prim-ministrul a subliniat că, deși se speculează foarte mult pe tema ecosistemului râului Nistru, acesta este o prioritate pe agenda moldo-ucraineană. „Nu am declarat public, dar pe parcursul a doi ani și jumătate deja acest subiect este unul cheie când ne întâlnim cu colegii din Ucraina, există grupuri de lucru și realizări”, a spus Pavel Filip.



În ședința de astăzi, a fost aprobată componența Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția fluviului Nistru, partea ucraineană desemnându-și anterior reprezentanții săi. „Această comisie este una foarte importantă și rezultă dintr-o realizare pe care am reușit s-o obținem anul trecut. Este vorba despre ratificarea de către Ucraina a Acordului de la Roma, din anul 2012, în baza căruia a fost creată această Comisie, care va avea posibilitatea să evalueze și să monitorizeze ce se întâmplă pe fluviul Nistru”, a notat Pavel Filip.



De asemenea, șeful Executivului a subliniat că s-a avansat în procesul de negocieri a acordului de funcționare a Complexului Hidroenergetic Nistrean, în cadrul căruia, de asemenea, componenta mediului este cea mai importantă. În context, a fost menționată și adresarea, în comun cu Ucraina, către Comisia Europeană de acordare a asistenței pentru efectuarea unui amplu studiu ecologic de impact pe întreaga lungime a râului Nistru.



Totodată, Pavel Filip a vorbit despre implementarea proiectului Fondului Ecologic Global, dar și despre studiul realizat de Ambasada Suediei în Republica Moldova, privind impactul social de mediu pe teritoriul țării noastre a funcționării complexului energetic.



Cu referire la programul de dezvoltare energetică al autorităților ucrainene, care prevedea construcția în cascadă a încă șase centrale hidroenergetice, prim-ministrul a precizat că, urmare a ratificării Acordului de la Roma, în lipsa unui studiu de impact și fără acordul Republicii Moldova acest lucru nu se poate întâmpla, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



„Acordăm o atenție sporită și avem toate asigurările din partea Ucrainei că nu se va întâmpla absolut nimic care va duce la înrăutățirea condițiilor râului Nistru. Dimpotrivă, vom face absolut totul pentru a-l păstra. Este o bogăție comună, este sursa principală de alimentare cu apă a orașului Chișinău, dar și pentru Odessa, de aceea avem obligația să transmitem și urmașilor noștri un râu curat”, a conchis premierul.