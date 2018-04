O delegație a Parlamentului European va participa, mâine, la Chișinău în cadrul celei de-a VI-a Reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova. Ședința de lucru va fi co-prezidată de liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov, și de eurodeputatul Andi Cristea.



Agenda reuniunii cuprinde subiecte ce țin de stadiul implementării Planului Național de Acțiuni, cooperarea cu societatea civilă în privința implementării Acordului de Asociere, situația actuală din sistemul bancar, îmbunătățirea climatului de afaceri sau starea de lucruri în domeniul libertății mass-media și reforma audiovizualului.



Totodată, discuțiile vor viza suportul Uniunii Europene pentru țara noastră, inclusiv monitorizarea Declarației Comune a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova.



La sfârșitul ședinței participanții la cea de-a VI-a Reuniune vor adopta Declarația Finală și Recomandările Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova.



Comitetul Parlamentar de Asociere RM-UE exercită controlul parlamentar asupra implementării Acordului de Asociere și reprezintă un forum de dezbateri și schimb de opinii într-un vast spectru de domenii, precum buna guvernare, justiție, protecția drepturilor omului, cooperarea economică și integrarea comercială, libertatea de exprimare etc. Comitetul este prezidat de către un reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova și un reprezentant al Parlamentului European. În prezent, Copreședinți ai Comitetului sunt Eugen Carpov, din partea Parlamentului Republicii Moldova și Andi Cristea, din partea Parlamentului European, anunță Secretariatul Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova.