Partenerii de dezvoltare și sectorul privat din Moldova își unesc eforturile pentru a rezolva problemele actuale ale societății. Pe 20 martie 2018, în incinta centrului Tekwill, a avut loc primul dialog despre cooperarea și contribuția sectorului privat la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).



Obiectivele de Dezvoltare Durabilă reprezintă un apel universal la acțiuni pentru a pune capăt sărăciei, a proteja clima și planeta și a asigura pacea și prosperitatea pentru întreaga populație a lumii. Adoptată pe 25 septembrie 2015 de statele-membre ale ONU, Agenda 2030 se bazează pe 17 obiective ce abordează domenii interconectate, precum: educația, creșterea economică, pacea, justiția, energia, clima ș.a.



“Sectorul privat este un promotor activ al tehnologiilor moderne, al produselor și serviciilor de calitate înaltă și al inovării și experimentării cu noi procese și practici de afaceri. Business-ul deține un rol critic și decisiv în transformarea Moldovei într-un stat prosper și rezilient”, afirmă Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.



La sesiunea de dialog au fost discutate atât provocările care pot fi rezolvate prin eforturi comune, cât și oportunitățile ce pot fi valorificate de companii în procesul de aliniere a strategiilor de business la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.



“A fost un eveniment valoros, care a reunit importanți investitori privați și ne-a ajutat să înțelegem ce acțiuni întreprind ceilalți. Este util și pentru partenerii de dezvoltare să identifice un subiect comun asupra căruia am putea lucra împreună cu autoritățile și care ar putea astfel beneficia de expertiza și bunele practici din străinătate”, susține Julien Ducarroz, Director general, Orange Moldova.



Concluziile preliminare ale întâlnirii au accentuat necesitatea de a orienta eforturile comune în direcția motivării cadrelor, a colaborării cu instituțiile de învățământ superior pentru a reduce discrepanța dintre pregătirea absolvenților și necesitățile companiilor și asigurarea cursurilor online pentru cât mai mulți beneficiari. Modernizarea echipamentului agricol, aplicarea tehnologiilor noi și a soluțiilor ICT în utilizarea eficientă a resurselor de apă și energie sunt și ele subiecte de interes sporit.



“Noi contribuim la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Avem încrederea că trebuie depuse eforturi considerabile pentru dezvoltarea sectorului IT, fapt care va asigura bunăstarea și prosperitatea țării noastre. Acum construim primul parc IT din Moldova, care va crea condiții foarte bune de lucru pentru cei care vor dori să activeze în acest domeniu, să presteze servicii IT pentru companii din întreaga lume și să beneficieze de salarii decente, aici, acasă în Moldova”, afirmă Aurelia Salicov, Vicedirectoare Starnet.



Întâlnirea dintre reprezentanții partenerilor de dezvoltare și cei ai sectorului privat din Moldova a fost organizată în cadrul proiectului „Implicarea sectorului privat pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), finanțat de Facilitatea de Investiții pentru Impact a Oficiului Regional PNUD pentru Europa și Asia Centrală.



Companiile care doresc să participe la dialogurile naționale de cooperare și să contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă sunt încurajate să ia legătura cu PNUD Moldova.