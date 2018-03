Peste 220 de vinuri si divinuri de calitate cu o cantitate totală de 1060 sticle din Republica Moldova vor fi prezentate de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) în parteneriat cu Organizația de Promovare a Exportului și Atragerea a Investițiilor (MIEPO) la China Food & Drinks Fair (CFDF) 2018. Expoziția se va desfășura în perioada 18-22 martie în orașul chinez Chengdu. CFDF este cel mai important târg din China specializat în băuturi și produse alimentare, având și cele mai îndelungate tradiții.



La aceasta expoziție va fi organizată pentru a 3-a oară participarea a 26 vinării reunite sub brandul vitivinicol al țării „Wine of Moldova”, la un stand comun cu suprafața de 124 metri pătrați.



Organizația de Promovare a Exportului și Atragerea Investițiilor (MIEPO) este co-finanțator al acestui eveniment și vine cu un suport financiar. Conform rezultatelor anului 2017, China reprezintă a doua piață după volumul de export și prima după valoare pentru Vinul Moldovei. Pe piața Chinei au fost exportate în 2017, 12% din totalul de 54,208,306 butelii de vin, cu un echivalent de 17% din valoarea totală de export - 71,214,446 USD, înregistrând o creștere în volum de 44% față de anul 2016. La ora actuală pe piața Chinei vinul Moldovei este cel mai bine valorificat, valoarea medie a unei buteliei de vin ajungând la 1.83 USD. Trebuie să demonstrăm capacitatea noastră de a acționa strategic, în beneficiul întregului sector vitivinicol național. MIEPO a realizat că acest târg colosal este o rampă de lansare a produselor noastre de calitate către consumatori, potențiali importatori/distribuitori și o oportunitate de întemeiere a relațiilor avantajoase de colaborare și export.



În cadrul CFDF, delegația din Moldova va organiza două prezentări cu degustare de vinuri. Pentru a fi accesibile unui public cât mai divers, evenimentele vor fi transmise în direct pe rețelele de socializare locale.

Promovarea consecventă a brandului național vinicol „Vinul Moldovei” la evenimentele internaționale urmărește poziționarea Republicii Moldova drept producător de vinuri de calitate în străinătate și creșterea exporturilor de produse cu valoare adăugată înaltă pe noi piețe.



Fondată în 1955, “China Food and Drinks Fair” (CFDF) este una din expozițiile lider din China la capitolul agroindustrial. CFDF este una dintre cele mai mari expoziții de tip Food & Drink profesionale din istoria Chinei, fiind organizată la Century City New International Convention & Exhibition Center (CCNICEC), Sichuan, China.