Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la lansarea companiei care-și propune să producă primele tichete de masă din Republica Moldova - grupul francez Up.



Valoarea unui bon va fi de până la 45 de lei și va fi eliberat atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Tichetele de masă vor fi utilizate în cantine, cafenele, restaurante sau pentru a cumpăra produse alimentare în magazine. Se interzice convertirea acestora în bani. De asemenea, angajatorii care vor oferi angajaților tichete de masă, vor fi scutiți de la plata taxelor salariale.



Potrivit ministrului Chiril Gaburici, tichetele de masă vin ca o soluție inovatoare pentru angajatorii din Republica Moldova de a răspunde provocărilor legate de atragerea și motivarea salariaților. „Acest eveniment are loc grație acțiunilor întreprinse de Guvern pentru susținerea economiei naționale, iar rezultatele vor fi vizibile în scurt timp – beneficii atât pentru angajați, cât și pentru angajatori”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Reprezentanții Up Moldova au mulțumit Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru deschidere și pentru că susține mediul de afaceri.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, grupul francez este unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de servicii alimentare cu tichete de masă. Acesta și-a deschis o filială în Republica Moldova în luna octombrie 2017. În prezent, Up Moldova deține cea mai mare rețea națională de parteneri pentru acceptarea tichetelor de masă Dejun. Astfel, peste 600 de cantine, magazine, restaurante din Republica Moldova sunt gata să ofere clienților posibilitatea de a achita prânzul sau produsele alimentare prin intermediul tichetelor de masă – unul dintre cele mai răspândite beneficii extra-salariale la nivel internațional.