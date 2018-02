Președintele Parlamentului Andrian Candu a rostit o declarație în cadrul dezbaterii moțiunii simple asupra politicii interne în domeniul economiei, realizate de Ministerul Economiei și Infastructurii, condus de ministrul Chiril Gaburici. În textul declarației se menționează:



”Stimați colegi, doamnelor și domnilor,



Iau cuvântul în fața voastră, dragi colegi, fiindcă eu consider important să-mi alătur vocea demersului de combatere și critică a acestei moțiuni. O moțiune care stă încă de la primele fraze sub semnul dezinformării.



Poate că eliminarea prin lege a propagandei și dezinformării externe i-a stimulat pe colegii noștri socialiști. semnatari ai moțiunii, să suplinească acest „neajuns” prin dezinformare internă.



Nu este posibil să spui că anul 2017 a fost un „an al eșecului economic”, în condițiile în care creșterea economică a Moldovei a fost de circa 4%!



Este evident că mai sunt multe lucruri de făcut în Moldova sub aspect economic, dar realitatea pozitivă a avansului economic nu poate fi negată. Și în 2016, și în 2017, economia a avut performanțe notabile.



În 2016, de exemplu, țara a fost pe locul 3 în Europa (în urma Irlandei și României) după procentul de creștere a produsului intern brut. Sunt convins că și pentru 2017 vom fi în top, odată ce vom vedea statisticile pentru anul trecut finalizate.



Sectorul producător de bunuri industriale a crescut cu 4,2% în 2017, iar sectorul agricol a înregistrat o creștere de 8,6%.



Vă informez, în cazul în care ați ratat această știre, stimați deputați PSRM, că recolta de grâu în 2017 a fost cea mai mare din 1990 încoace. Cu siguranță nu așa arată un eșec economic, așa cum l-ați denumit dumneavoastră.



Stimați colegi, anul 2017 a fost un an cu rezultate pozitive e demonstrat și de creșterea exporturilor noastre. Datele pe 11 luni din 2017 arată o majorare a exporturilor cu 18,4%, a căror destinație principală continuă să fie piața Uniunii Europene. De asemenea, s-au majorat și investițiile în 2017, inclusiv investițiile din bugetul de stat cu 34%. Deci nu e vorba de scăderea investițiilor, cum ați lăsat dvs. să se înțeleagă în moțiune.



Deputații socialiști, semnatari ai moțiunii, au acuzat faptul că inflația a crescut de 2 ori în 2017 față de 2016. Ceea ce au uitat ei să precizeze este că în 2016 inflația a fost de circa 2,5%, practic la minimul istoric de la Independență încoace.



Vă asigur că inflația din 2017 nu este motiv de îngrijorare. Iar dacă este să facem comparații legate de moneda națională, cetățenii trebuie să știe că în 2017 leul s-a apreciat și față de moneda unică europeană (cu 2%), și față de dolarul american (cu 14%).



Doamnelor și domnilor, în mod categoric mediul economic din Moldova se îmbunătățește și nu se deteriorează, așa cum vrea să ne convingă opoziția socialistă.



Dovadă stau o serie de investiții recente ale unor investitori externi importanți – companii precum Draexlmeier, Coroplast, Sumitomo, Gebauer & Griller, Fujikura, Lear Corporation, Transgaz Romania, ale căror investiții realizate și planificate către finele anului 2018 constituie peste 230 de milioane de dolari, fiind create 8,000 de locuri de muncă (cu perspectivă de creștere de până la 13,000 de locuri de muncă).



De asemenea, chiar luna trecută am consemnat prima investiție străină majoră în sistemul nostru bancar – anume intrarea Băncii Transilvania din România în acționariatul unei dintre băncile moldovenești importante. Este un alt semnal de încredere în economia moldovenească și mai ales în măsurile luate inclusiv de acest Parlament pentru a întări sectorul nostru bancar după criza din 2015.



Cu certitudine nimeni nu ar fi făcut astfel de investiții dacă n-ar fi avut încredere în climatul economic general din țară, în potențialul economic al Republicii Moldova și în măsurile pro-business luate la Chișinău.



E bine să reamintim aici pe scurt unele dintre aceste măsuri. De exemplu la faptul că numărul actelor permisive a scăzut de la 416 la 150 în ultimii doi ani de zile, deci cu peste 60%. A fost redus numărul instituțiilor cu funcţii de control de 3 ori, de la 58 la 18, inclusiv 5 regulatori independenți.



S-a simplificat procesul de raportare financiară și statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare la Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică. Din 5 rapoarte financiare și statistice, a rămas de făcut unul singur.



Toate aceste schimbări l-au făcut pe Cozma Tudor, un tânăr de 26 de ani, să revină din SUA pentru a munci în Moldova. Tudor este mulțumit și de oportunitatea pe care o oferă Programul Prima Casă.



Schimbări care au avansat-o în poziții pe Republica Moldova în clasamentele internaționale reputabile. De exemplu, Doing Business, locul 44 din 190 economii analizate; Indicele Global al Competitivității 2017-2018 - locul 89 (avansând cu 11 poziții); în Raportul ”Global Location Trends 2017”, Moldova este clasată pe locul 6 drept țară TOP conform locurilor de muncă estimate per million de locuitori, iar conform Agenției Moody’s Republica Moldova a primit calificativul de economie ”stabilă”.



Mă refer, de asemenea, la îmbunătățirea Codului muncii, pe care am votat-o în Parlament în 2017.



Astfel de lucruri au un impact pozitiv inclusiv în ceea ce privește veniturile statului. În bugetul public național au fost acumulate în 2017 venituri de 53,4 miliarde lei, cu 16,2% mai mult decât în 2016.



Veniturile Serviciului Fiscal de Stat au sporit cu 18,4% în 2017, ceea ce înseamnă în cifre absolute cu 5,1 miliarde de lei mai mult decât în 2016. Performanțe similare a înregistrat și Serviciul Vamal.



Iar dacă nu ne credeți pe noi, stimați deputați din opoziție, atunci poate credeți experții externi, care nu au vreo miză în disputele politice interne.



De pildă, concluzia vizitei delegației FMI de la Chișinău din noiembrie trecut, în care se spune că programul cu FMI este, citez, “în parametrii conveniți”. De aceea Moldova a primit 3 tranșe din împrumutul de la FMI.



Stimați colegi, lucrurile pozitive din economia moldovenească, stimulate inclusiv prin eforturile Guvernului și Ministerului Economiei și Infrastructurii au avut impact favorabil asupra veniturilor cetățenilor. Cifrele nu sunt doar pe hârtie, iar cetățenii au simțit evoluțiile pozitive în propriile buzunare.



Salariul mediu pe economie crește cu peste 30% în ultimii 2 ani: de la 4.611 lei la sfârșitul lui 2015 la 6.150 de lei, cât e calculat în medie pentru 2018. Au crescut salariile în medicină, au crescut salariile în educație. Pensiile au crescut de asemenea – cu 10% în 2016 și cu 7% în 2017, după cum a crescut și indemnizația unică pentru nașterea copilului și alte ajutoare și forme de sprijin pentru cetățeni.



Moldova a avut de asemenea o reformă a pensiilor cu impact pozitiv. Gulpa Alexandru, de 63 de ani, care s-a pensionat după implementarea reformei pensiei a fost plăcut surprins de mărimea acesteia. La fel ca și Cerempei Valerian și alții peste 150.000 de pensionari care au beneficiat deja de primele rezultate ale reformei sistemului de pensii.



E greu să-i convingeți pe toți acești oameni, stimați deputați susținători ai moțiunii, că 2017 a fost un dezastru, când ei au simțit direct o îmbunătățire a situației personale.



Prin urmare, doamnelor și domnilor, propun să respingem fără drept de apel moțiunea înaintată de fracțiunea PSRM.



Economia Moldovei merge în direcția corectă și rolul Guvernului este să susțină această evoluție.



Noi avem încredere că domnul ministru Gaburici va continua măsurile bune luate până acum și va veni și cu alte măsuri în favoarea mediului de afaceri, în favoarea salariaților și în sensul creării de noi locuri de muncă.



Asigur Guvernul și Ministerul Economiei și Infrastructurii că vom continua să sprijinim din Parlament implementarea programului de guvernare și sunt convins că împreună vom contribui la generarea de noi rezultate bune pentru economia națională.



Vă mulțumesc”.



Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova