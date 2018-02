Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat cu reprezentanții din domeniul tehnologiilor informaționale despre dezvoltarea industriei TIC în Republica Moldova, provocările cu care se confruntă, dar și oportunitățile pentru atragerea companiilor IT străine.



”Avem aproape 100 de companii înregistrate în primul parc IT din Moldova. Cifrele demonstrează că este un interes foarte mare față de domeniul IT și asta pentru că avem condiții bune, precum taxa unică de 7%, procedura simplificată de raportare - companiile prezintă un singur raport, ceea ce este mult mai eficient, decât în cazul companiilor tradiționale. Întreprindem acțiunile necesare pentru a simplifica procedurile de obținere a permiselor de ședere și a celor de muncă pentru cetățenii străini”, a spus Chiril Gaburici.



Principalele îngrijorări enunțate de reprezentanții din industria tehnologiilor informaționale au fost insuficiența forței de muncă specializată în domeniu, necesitatea pregătirii specialiștilor IT, revizuirea curriculei școlare etc. De asemenea, s-a discutat despre Strategia de sporire a competitivității IT (2.0), care urmează a fi definitivată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, și care va oferi soluții pentru crearea unei industrii IT mai dinamice și mai competitive, va contribui la dezvoltarea unui mediu favorabil StartUp-urilor, precum și la extinderea parcurilor IT, atragerea companiilor de peste hotare. Totodată, a fost abordată și posibilitatea de extindere a ariei de aplicare a legislației privind parcurile IT asupra întregului sector de inovație bazat pe TIC.



”Astăzi, nici agricultura nu se poate dezvolta și nu poate fi cu adevărat competitivă fără implementarea tehnologiilor. Eu cred în potențialul țării noastre în acest sector - tehnologiile informaționale au un mare viitor. Sunt sigur că Republica Moldova este mult mai atractivă decât alte state”, a punctat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Printre propunerile reprezentanților IT se numără crearea unui fond de investiții pentru StartUp-uri, promovarea serviciilor IT, liberalizarea pieței universităților în țara noastră, pentru a atrage universitățile internaționale în instruirea studenților, promovarea istoriilor de succes - invitarea moldovenilor care lucrează la Google, Facebook sau alte companii internaționale, să devină exemple pentru tinerii de la noi etc.



La final, Chiril Gaburici a mulțumit celor din domeniul IT pentru munca pe care o fac și a menționat că Ministerul Economiei și Infrastructurii este deschis în continuare pentru discuții, iar o asemenea platformă de comunicare va deveni tradiție, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.