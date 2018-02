Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie din Turcia. Părțile au discutat despre domeniile în care oamenii de afaceri turci pot investi, cum ar fi tehnologia informației și telecomunicațiilor, construcții, industria ușoară etc.



În cadrul discuțiilor, ministrul Chiril Gaburici a afirmat că Ministerul Economiei și Infrastructurii este deschis pentru orice colaborare pe domeniul economic și întreprinde acțiunile necesare pentru a facilita activitatea companiilor, în special a celor străine. ”Punem accent pe simplificarea regimului de vize și a permiselor de muncă, astfel ca investitorii străini să aibă posibilitatea să vină cu echipa în Republica Moldova. De asemenea, punem accent pe simplificarea activității agenților economici, în acest sens am redus numărul de acte permisive de la 413 la 150, am redus numărul instituțiilor cu funcții de control. Vă încurajăm să veniți în Republica Moldova, pentru că este o țară frumoasă și oferă multe oportunități pentru dezvoltarea afacerilor”, a spus ministrul Economiei și Infrastructurii.



În context, Chiril Gaburici a îndemnat mediul de afaceri din Turcia să investească în zonele economice libere și parcurile industriale din Republica Moldova, să beneficieze de condițiile atractive oferite de primul parc IT din Moldova și să participe la concursurile de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării.



Părțile au discutat și despre Forumul de afaceri moldo-turc, care va avea loc la Istanbul. ”Acest Forum este o platformă foarte bună pentru a prezenta companiilor din Turcia oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova, facilitățile oferite de Acordul bilateral de comerț liber, semnat între Republica Moldova și Republica Turcia, care a intrat în vigoare la data 1 noiembrie 2016. Oamenii de afaceri vor avea posibilitatea să facă schimb de experiență”, a mai spus Chiril Gaburici.



Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie din Turcia au mulțumit ministrului Chiril Gaburici pentru deschidere și au reiterat că oamenii de afaceri turci sunt interesați să investească în Republica Moldova, în special în domeniul IT, construcții și turism.