Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță că numărul companiilor IT care au aderat la primul parc pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” a crescut cu aproape 40, în decursul a două săptămâni, și a ajuns la 86 de rezidenți. Alte 12 cereri au fost examinate pozitiv și urmează a fi semnate contractele cu companiile IT și eliberate certificatele de înregistrare ale acestora. Lista companiilor înscrise în Registrul de evidență a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” este publicată pe pagina web www.moldovaitpark.md.



Înregistrarea rezidenților se efectuează de către Administrația ”Moldova IT Park”, în conformitate cu Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. După înregistrarea companiei, Administrația prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidență a rezidenților Parcului către autoritățile administrației publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, asigurări medicale, de statistică din circumscripția în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului.



Rezidenții ”Moldova IT Park” vor putea aprofunda beneficiile și oportunitățile regimului special de impozitare, pe pagina web www.moldovaitpark.md, pe care va fi publicată o listă de întrebări frecvente și răspunsuri, constituită cu suportul specialiștilor Ministerului Economiei și Infrastructurii.



”Moldova IT Park” și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018.