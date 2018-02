Implementarea politicilor și susținerea mediului de afaceri din domeniul tehnologiei informației, dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor de internet și distribuție TV, pregătirea specialiștilor în domeniul IT au fost principalele subiecte discutate la întrevederea de astăzi a ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu directorul general al companiei Orange Moldova, Julien Ducarroz.



Ministrul Economiei și Infrastructurii a vorbit despre posibilitățile de dezvoltare a sectorului TIC, făcând referire la primul parc IT – ”Moldova IT Park”, valorificarea conținutului digital în Republica Moldova, dar și politicile statului de susținere a mediului de afaceri din acest domeniu. ”Ne dorim să extindem conceptul de parc IT, care este virtual și oferă flexibilitate agenților economici. Avem, însă, nevoie și de suportul partenerilor din mediul de business, pentru a dezvolta această idee. Republica Moldova trebuie să fie competitivă și atractivă pentru investitori”, a menționat Chiril Gaburici.



În context, s-a discutat despre prevederile Legii cu privire la utilizarea partajată a infrastructurii comunicațiilor electronice, care vine să impulsioneze activitatea antreprenorială pe acest segment. Potrivit lui Chiril Gaburici, industria tehnologiei informației este una dezvoltată în Republica Moldova, inclusiv datorită contribuției operatorilor de telefonie mobilă.



În cadrul discuțiilor, părțile s-au referit, de asemenea, la dezvoltarea programelor de asigurare a securității cibernetice, mărirea numărului de servicii publice prestate în format electronic, dezvoltarea infrastructurii. Alte subiecte vizate au făcut referire la necesitatea modificării curriculei școlare, dotării instituțiilor de învățământ cu echipament necesar. Potrivit lui Julien Ducarroz, compania Orange Moldova intenționează să stabilească parteneriate cu universitățile din Republica Moldova, pentru a contribui cu expertiză și cele mai bune practici în domeniu, dar și pentru a pregăti specialiștii IT și dezvolta inteligența artificială.



Directorul general al companiei Orange Moldova l-a felicitat pe Chiril Gaburici și i-a urat succes în funcția de ministru al Economiei și Infrastructurii, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.