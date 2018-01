Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în țara noastră, James D. Pettit. Oficialii au făcut schimb de opinii privind cooperarea comercial-economică dintre Republica Moldova și SUA, inițierea proiectelor investiționale în diferite domenii, precum și implementarea reformelor de modernizare a economiei naționale.



Ministrul Chiril Gaburici l-a informat pe ambasadorul James D. Pettit, despre prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru acest an, reiterând importanța dezvoltării sectorului tehnologiilor informaționale, atragerea investițiilor, siguranța energetică, infrastructura drumurilor etc. În cadrul discuției, oficialii au abordat și problemele privind implementarea proiectelor investiționale în sectorul energetic, inclusiv cele ce țin de interconexiunile electrice și gaze naturale cu România.



Referindu-se la situația economică din țară, Chiril Gaburici a menționat că ”Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura predictibilitatea și siguranța afacerilor în Republica Moldova”.



Ambasadorul James D. Pettit l-a felicitat pe Chiril Gaburici, dorindu-i succes în funcția de ministru al Economiei și Infrastructurii. ”Sunt bucuros să vă revăd și vă felicit pentru funcția de ministru al Economiei și Infrastructurii. Vă cunosc personal, din experiența de prim-ministru, dar și ca om de afaceri. Sunt ferm convins că veți face lucruri bune”, a menționat diplomatul american.



De asemenea, James D. Pettit, a menționat că sectorul IT este viitorul Republicii Moldova și va juca un rol important în dezvoltarea economiei țării. Ambasadorul SUA a afirmat că Guvernul Statelor Unite ale Americii va continua să acorde asistență tehnică și financiară pentru crearea și dezvoltarea parcurilor IT și va susține investitorii străini și mediul de afaceri din Republica Moldova.