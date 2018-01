Oportunitățile de investiții în Republica Moldova au fost prezentate de Președintele Parlamentului Andrian Candu la întâlnirile cu Thomas Bustrup, director executiv al Confederației industriașilor din Danemarca și cu Finn Mortensen, director executiv al State of Green. Discuția a avut loc în timpul vizitei unei delegații parlamentare în Regatul Danemarca.



”Republica Moldova este o țară mică, dar are o guvernare pro-business care își setează obiectivele și le îndeplinește. Datorită acestei abordări a fost îmbunătățit climatul de afaceri prin reducerea birocrației și a numărului de acte permisive pentru activitatea de antreprenor, prin moratoriul la controalele realizate de către instituţiile de stat la agenţii economici, extinderea unor facilităţi fiscale pentru companiile din industria IT, zonele economice libere, subsidii pentru crearea noilor locuri de muncă, altele. Avem oportunități pentru creșterea businessului grație acordurilor de liber schimb cu statele din Est și Vest”, a spus Andrian Candu. El a încurajat companiile daneze să investească în Republica Moldova.



În cadrul întrevederii a fost discutată cooperarea dintre asociațiile de business și guvernul național, precum și la nivel comunitar. Andrian Candu a anunțat obiectivele guvernării de a avea mai multă energie regenerabilă și a diversifica sursele de energie. În acest sens, Președintele Parlamentului a agreat cu State of Green preluarea experienței Danemarcei și suport în implementarea bunelor practici pentru soluții energetice inteligente care să reducă dependența de furnizorii externi. De asemenea, părțile au decis să fie organizată o misiune a oamenilor de afaceri din Danemarca în Republica Moldova.



Președintele Parlamentului efectuează o vizită oficială în Copenhaga, în perioada 21-24 ianuarie curent.



Confederația Industriașilor din Danemarca este vocea corporativă a Danemarcei, având peste 10 mii de companii membre.



State of Green este un parteneriat public - privat fondat de Guvernul Regatului Danemarcei, Confederația Industriașilor din Danemarca, Asociația Energetică, Consiliul pentru agricultură și industrie alimentară, Asociația Industriei Eoliene. State of Green este patronată de Prințul Frederic al Danemarcei.



Conform informației oficiale în Republica Moldova activează 42 întreprinderi cu capital danez, investițiile însumând 55,52 mln.lei. Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Regatul Danemarcei, excluzând activitatea comercială a agenților economici din raioanele de est, în ianuarie - octombrie 2017 a înregistrat suma de 13,13 mil. USD, în creștere cu 22,48% față de anul 2016, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.