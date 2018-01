Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri strategici pentru sustinerea antreprenorilor si economiei Republicii Moldova.



Este pentru prima oara in ultimii 10 ani cand o banca din afara Republicii Moldova investeste pe aceasta piata, BT deschizand astfel drumul investitiilor in tara vecina.



Banca Transilvania a anuntat in noiembrie 2017 planul de a investi in Republica Moldova, iar intre timp a primit aprobarea pentru achizitie din partea autoritatilor de supraveghere din Romania si Republica Moldova - Banca Nationala a Romaniei, Banca Nationala a Moldovei si Consiliul Concurentei din Republica Moldova.



Prioritatile Bancii Transilvania pentru Victoriabank, ca actionar impreuna cu BERD, sunt urmatoarele:



Sustinerea mediului de afaceri privat din Republica Moldova, in special sectorul IMM si micro;

Dezvoltarea unei palete cat mai variate de produse si servicii pentru persoanele fizice;

Alinierea culturii organizationale si guvernantei corporatiste Victoriabank la cele ale Grupului Financiar Banca Transilvania;



Implicare in dezvoltarea personala si profesionala a persoanelor cu spirit intreprinzator din Republica Moldova prin intalniri si cursuri organizate de BT Club, prin care sunt oferite ocazii si oportunitati de invatare si de networking;



Victoriabank are aproape 30 de ani de activitate, 540.000 de clienti, 1.400 de angajati si aproape 100 de sedii. Este protagonista unor premiere notabile pe piata bancara locala, cum sunt: primul card emis, primul bancomat, primul POS si primele carduri premium. Victoriabank se remarca, de asemenea, prin activitatea de carduri: cu 285.000 de carduri, are peste 17% cota de piata, iar ca rulaj cu cardul la comercianti, are peste 37% din piata. Banca se bucura de un grad foarte ridicat de incredere din partea clientilor: are cel mai ridicat nivel al depozitelor raportate la totalul activelor din intreaga piata din Republica Moldova, de 80%, iar raportul credite/depozite este cel mai redus de pe piata, de 39%.

Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania, are 2,2 milioane de clienti, peste 7.000 de persoane in echipa si peste 500 de sedii. BT este Banca Oamenilor Intreprinzatori, cu peste 250 de mii de clienti persoane juridice, iar o treime din firmele nou infiintate in Romania in 2017 alegand sa lucreze cu Banca Transilvania. BT este liderul pietei cardurilor, cu 3 milioane de carduri emise, cu care au loc peste 1 milion de tranzactii/zi. Banca Transilvania a acordat in ianuarie – septembrie 2017 aproape 140.000 de credite noi persoanelor fizice, IMM-urilor si celor din zona Corporate, in valoare totala de peste 9 miliarde lei. Strategia sa este sustinuta de actionari internationali puternici, cum este BERD si IFC – Banca Mondiala.



Grupul Financiar Banca Transilvania este prezenta in Republica Moldova de acum 10 ani, cand a lansat compania BT Leasing MD, lider de piata in zona ca valoare a finantarilor de mijloace fixe acordate in leasing.