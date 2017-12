Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii şi Turciei acreditaţi la Chișinău, precum şi cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare. Părțile au făcut un schimb de opinii privind progresele înregistrate în acest an în implementarea reformelor și au discutat despre prioritățile pentru anul 2018.



În context, Prim-ministrul Pavel Filip a menţionat că remanierile în componența Cabinetului de miniștri au ca scop depolitizarea Guvernului, astfel încât pe parcursul anului viitor, care este unul electoral, procesul de implementare a reformelor să nu scadă din intensitate. „După reforma structurală, un concurs obiectiv și transparent de selectare a secretarilor de stat, următoarea etapă s-a produs astăzi – depolitizarea Guvernului. Nu vreau ca Executivul să fie paralizat de goana electorală, dar îmi doresc ca instituțiile guvernamentale să fie concentrate nemijlocit pe implementarea reformelor”, a accentuat Pavel Filip.



La rândul lor, Ambasadorii acreditați la Chișinău şi partenerii de dezvoltare au urat succes Guvernului în noua componență, încurajându-l să rămână în continuare axat pe realizarea agendei de reforme și pe îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate față de partenerii de dezvoltare. Totodată, oficialii au exprimat disponibilitatea de a oferi în continuare asistența necesară în acest proces, sub formă de expertiză și sprijin financiar.



Referindu-se la planurile de viitor, Premierul Pavel Filip a specificat că prioritățile pentru 2018 rămân integrarea europeană și reintegrarea țării. Vorbind despre procesul de reglementare transnistreană, Prim-ministrul a menționat că Executivul va fi proactiv în perioada care urmează. „Vom veni cu multe propuneri și inițiative, astfel încât să epuizăm cel puțin problemele din coșul întâi și să oferim confortul necesar cetățenilor din regiune”, a spus Pavel Filip.



La finalul întrevederii, Prim-ministrul a mulțumit Ambasadorilor şi partenerilor de dezvoltare pentru suportul continuu acordat Republicii Moldova, menționând că țara noastră are nevoie de susținere pentru a continua reformele, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.