Pentru 2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a pus drept scop repararea capitală din sursele Fondului Rutier a 100 km de drum, reparația a 10 poduri, reparația drumurilor naționale de 350 km și ridicarea nivelului stării de drumuri din Moldova în baza diagnosticului făcut. Declarația a fost făcută viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, în cadrul conferinței de presă, unde au fost prezentate rezultatele implementării programului de reabilitare a drumurilor în anul curent și principalele obiective pentru anul 2018.



Potrivit vicepremierului Octavian Calmîc, din finanțările externe este planificată darea în exploatare a drumurilor Ungheni – Chișinău, cu excepția unui segment de 6,6 km de drum lângă Bahmut, Hâncești – Lăpușna – Leușeni – 37 km; Bălți – Sculeni, (fără drumurile din localități) – 54 km; precum și Comrat – Ciumai – 55 km. Pentru atingerea acestor obiective și realizarea altor proiecte de reabilitare, construcție și menținere a drumurilor și infrastructurii planificat un buget de peste 4,1 miliarde de lei, dintre care peste 2,3 miliarde lei sunt oferite de BERD, BEI și Comisia Europeană, peste 1,7 miliarde lei din Fondul Rutier, iar peste 104 milioane vor fi oferite de Banca Mondială.



”Obiectivul nostru este de a transforma Republica Moldova într-un șantier de reabilitare a drumurilor, dar unul calitativ, cu aplicarea celor mai moderne tehnologii. În acest scop a fost realizat un diagnostic a tuturor drumurilor din țară, în baza căruia , în perioada imediat următoare, vor fi stabilite prioritățile pentru fiecare categorie de drumuri”, a specificat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Referindu-se la rezultatele din anul curent, vicepremierul Octavian Calmîc, a accentuat că după preluarea în gestiune a domeniului drumurilor, din luna august 2017, Ministerul Economiei și Infrastructurii a întreprins un set de măsuri pentru accelerarea procesului de reabilitare a drumurilor, care era într-o stare deplorabilă, majoritatea contractelor fiind compromise și depășite în termen. ”Într-un timp scurt am reușit să redresăm situația pe unele segmente de drumuri, în 3-4 luni fiind depășit net volumul lucrărilor realizate pe parcursul anilor precedenți”, a menționat Octavian Calmîc, aducând drept exemplu construcția centurii de ocolire a municipiului Ungheni, unde în perioada ianuarie – iulie gradul de realizare a lucrărilor a fost de 6%, iar în lunile august – noiembrie – circa 56%, ajungând la 87 la sută de realizare.



Vorbind despre construcția centurii de ocolire a municipiului Ungheni, ministrul Economiei și Infrastructurii, a spus că nu este posibil de dat drumul în exploatare anul curent, deoarece antreprenorul nu a reușit să realizeze mai multe lucrări de infrastructură rutieră, care influențează asupra securității de circulație, etc. Plus la toate, pentru punerea ultimului strat de asfalt, sunt necesare condiții climaterice și o temperatură medie de + 10 grade pe o perioadă mai lungă de timp. ”În aceste condiții, după consultări pe intern, cât și partenerii de dezvoltare, a fost luată decizia ca deschiderea circulației să fie făcută estimativ în luna mai 2018. Mai mult, în cazul în care deschidem circulația pe acest drum acum, începe să intre în vigoare garanția, care are un termen de un an. Respectiv, garanția ar fi irosită”, a menționat vicepremierul Octavian Calmîc.



Făcând o analiză a rezultatelor înregistrate pe parcursul anului 2017, ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că din Fondul Rutier fondul rutier național s-a reușit reabilitarea a 50 km de drumuri capitale, 30 km drumuri în reparație din beton, 27 km drum de tip macadam și tratamente bituminoase – 30 km. Din sursele oferite de partenerii de dezvoltare au fost reabilitați 60 km de drumuri naționale, 4 poduri., etc.



În cadrul conferinței de presă, secretarul de stat al MEI în domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor, Anatol Usatîi, a prezentat situația la zi cu reabilitarea drumurilor naționale și regionale de antreprenorii, progresele din ultimele luni pe unele din ele, precum și măsurile întreprinse de conducerea Ministerului Economiei și Infrastructurii pe fiecare contract în parte. În context, Anatol Usatîi a precizat că o parte din contractele compromise urmează a fi reziliate și anunțate noi concursuri pentru realizarea lucrărilor, iar în unele cazuri antreprenorii și-au reluat activitatea, asigurând îndeplinirea prevederilor contractuale, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.