Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor (MIEPO) anunță întreprinderile că a început colectarea propunerilor de proiecte pentru a le finanța în cadrul Programului ”Promovarea Exportului” pentru anul 2018.



Programul are ca obiective promovarea exportului autohton, a investițiilor străine directe, dezvoltarea întreprinderilor autohtone, sporirea competitivității, precum și promovarea mărcilor “Made in Moldova”, „Invest in Moldova”.



Astfel, MIEPO va acoperi costurile de participare la evenimentele de afaceri organizate în țară și străinătate (târguri și expoziții specializate, forumuri economice, reuniuni B2B, misiuni de afaceri în Moldova și peste hotare ș.a.), precum și cheltuielile aferente efectuării studiilor de piață, va acorda suport informaţional la stabilirea parteneriatelor de afaceri şi accesarea de noi pieţe.



Pentru a fi finanțat, proiectul trebuie să conțină: - obiectivele proiectului, relevanța pentru scopul Programului; - impactul asupra creșterii exportului moldovenesc; - impactul asupra creșterii investițiilor; - creșterea numărului de locuri de muncă; - experiența instituției de a realiza cele propuse; - numărul beneficiarilor proiectului; - partenerii in implementarea proiectului si disponibilitatea cofinanțării lui.



Propunerile de proiect urmează a fi expediate la adresa office@miepo.md nu mai târziu de 29 noiembrie 2017. Pentru mai multe informații contactați 022 27 36 54.



Formularul de propunere proiect poate fi descărcat aici.