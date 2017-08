De Ziua Internaţională a Tineretului, marcată anual la 12 august, în Republica Moldova este lansat Erasmus+ Youth Info Centru. Centrul va oferi suport informaţional tinerilor şi organizaţiilor de tineret despre oportunităţile componentei de Tineret a programului Erasmus+, precum şi va susţine organizaţiile în implementarea calitativă a proiectelor Erasmus+: Youth in Action. Aceasta a fost şi tema unei conferinţe de presă desfăşurată la Chişinău de către Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” în comun cu Centrul de resurse pentru Europa de Est şi Caucaz SALTO (SALTO EECA).



Programul Erasmus plus este un program al Uniunii Europene care oferă un număr larg de oportunităţi pentru persoane şi organizaţii – de la participarea în activităţi de voluntariat, până la proiecte de cooperare. Deseori, programul este asociat doar cu mobilitatea studenţilor şi posibiliatea de a face studii peste hotare. În anul 2017, în cadrul programului Erasmus plus a fost deschisă Eastern Partnership Youth Window, o oportunitate ce oferă posibilitatea organizaţiilor de tineret din Republica Moldova să aplice cu propuneri de proiecte la Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Pentru a promova noile oportunităţi ale programului Erasmus plus pentru tinerii şi organizaţiile de tineret din Republica Moldova, Centrul de resurse SALTO EECA, organizaţia care gestionează componenta de tineret a programului Erasmus plus în regiunea Europei de Est şi Caucazului, a creat reţeaua de Erasmus+ Youth Info Centre în 7 ţări ale Europei de Est şi regiunea Caucazului. Astfel cu ocazia Zilei Internaţionale a Tineretului, SALTO EECA lansează Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova. Activitatea Info Centrului în Republica Moldova va fi gestionată de către asociaţia obştească Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”.

La Chişinău, Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” în comun cu SALTO EECA a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost anunţată lansarea Erasmus+ Youth Info Centru în Republica Moldova.

Malgorzata Pawlowska, reprezentanta SALTO EECA, a declarat că Centrul de resurse pentru Europa de Est şi Caucaz SALTO a fost creat în anul 2003 de către Comisia Europeană pentru a oferi suport în cooperare în domeniul programelor de tineret dintre ţările UE şi 7 ţări ale Parteneriatului Estic şi Rusia. În cadrul Programului Erasmus+: Youth in Action, rolul SALTO EECA este de a creşte vizibilitatea programului ca o oportunitate pentru cooperarea internaţională în domeniul tineret şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret din cele 7 ţări. Pentru a atinge obiectivele propuse, SALTO EECA organizează cursuri de instruire, seminare şi conferinţe, promovează cooperarea dintre instituţiile statului şi organizaţiile neguvernamentale pentru a consolida politicile de tineret punând un accent sporit asupra recunoaşterii lucrului de tineret şi educaţiei non-formale.

Scopul Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova este de a oferi şi distribui informaţii despre oportunităţile programului Erasmus+: Youth in Action pentru tinerii şi organizaţiile de tineret, precum şi susţinerea organizaţiilor în implementarea calitativă a proiectelor.



Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova îşi are sediul în incinta Institului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, aflat pe str. 31 August 1989, nr.26, of.4 având uşile deschise pentru toate persoanele interesate de oportunităţile programului Erasmus+: Youth in Action. Totodată, tinerii pot urmări evenimentele şi oportunităţile oferite de Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova prin accesarea paginii oficiale www.facebook.com/EP.Moldova