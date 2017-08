Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmărirea penală și a remis în instanța de judecată cauza penală de acuzare a unei persoane juridice și a administratorului acesteia, învinuiți de practicarea ilegală a activității de întreprinzător, evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.



În cadrul acțiunilor de urmărire penală efectuată de către ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, procurorii PCCOCS, ofițerii Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI s-a stabilit că învinuiții, sub pretextul prestării serviciilor de comunicații electronice prin rețelele cu cablu (call-centru), au amenajat, în sectorul Botanica al mun. Chișinău, o sală de jocuri de noroc, dotată cu mese și alte mijloace specifice (rulete, cărți de joc, fișe). În perioada anilor 2014-2017, activitatea ilicită de practicare a jocurilor de noroc se asigura prin intermediul sistemelor de comunicații electronice în regim online.



S-a constatat că în lipsa unei evidențe contabile obligatorii, agentul economic achita angajaților salarii neoficiale în plicuri. Totodată, banii obținuți pe cale infracțională, care constituiau venituri ilicite, au fost utilizați de către administratorul întreprinderii în interesele sale personale. Astfel, în rezultatul acestor acțiuni, Bugetului Public Național i-a fost adus un prejudiciu în sumă de 4.445.668 lei.



La fel, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală a fost expediat în instanța de judecată și un fost angajat a persoanei juridice, care și-a recunoscut vina. În privința celorlalte persoane, implicate în săvârșirea acțiunilor ilegale, investigațiile continuă.



Administratorul societății comerciale riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de până la 16 ani, iar persoana juridică - sub formă de lichidare a acesteia.