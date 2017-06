Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, va participa, în perioada 27 – 29 iunie curent, la Reuniunea anuală a Noilor Campioni (Annual Meeting of the New Campions), supranumiră și ”Davos-ul de vară”, care va avea loc în orașul Dalian, Republica Populară Chineză.



În cadrul Reuniunii, unde se adună șefii de state și guverne din toată lumea, lideri de industrie, oameni de afaceri și știință, vor fi discutate problemele de mediu și tehnologii, precum și cele legate de schimburile economice, inovației, științei în contextul celei de-a Patra Revoluție Industrială.



Invitația de a participa la Forumul de la Dalian a fost lansată Republicii Moldova de directorul executiv al Forumul Economic Mondial (FEM), Philipp Rosler, aflat într-o vizită de lucru în țara noastră în luna februarie curent. Atunci Philipp Rosler a accentuat că stabilirea unor relații de cooperare dintre FEM și Republica Moldova va permite țării noastre de a participa la discuții de nivel mondial, privind agenda economică globală și regională.



Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, Octavian Calmîc va participa un șir de sesiuni tematice în cadrul cărora vor fi discutate subiecte de nivel mondial privind noile drumuri spre globalizare, implicarea la nivel mondial în inițiativa „Un circuit, un drum”, creșterea inclusivă și durabilă, dezvoltarea energiei regenerabile, etc.



La Dalian, vicepremierul Octavian Calmîc va avea o întrevedere cu Philipp Rosler în cadrul căreia vor fi discutate aspectele consolidării relațiilor bilaterale între Republica Moldova și FEM.