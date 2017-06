O delegație a Republicii Moldova, condusă de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, participă la cea de-a 106-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii cu genericul „Viitorul muncii”, care se desfășoară la Geneva, în perioada 5-16 iunie curent. La eveniment participă angajați, angajatori și reprezentanți ai guvernelor din cele 187 de țări membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).



Conferința Internațională a Muncii este un eveniment anual de nivel înalt al OIM, unde se discută prioritățile politice în domeniul muncii și se negociază standartele internaționale de muncă. În acest an, sunt abordate o serie de probleme, printre care: migrația forței de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, ocuparea și munca decentă, schimbările climaterice și respectarea drepturilor femeilor în câmpul muncii. Totodată, în acest an se va evalua punerea în aplicare a Declarației OIM din 2008 privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă.



În deschiderea evenimentului, directorul general al OIM, Guy Ryder a menționat că schimbările în domeniul muncii necesită politici sustenabile și unirea eforturilor tuturor guvernelor, angajatorilor și angajaților, prin intermediul dialogului social.



În discursul său, ministrul Stela Grigoraș a reafirmat angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a colabora cu partenerii sociali privind promovarea muncii decente și a justiției sociale, crearea condițiilor de muncă și eliminarea discriminării la locul de muncă.



„Cu sprijinul OIM, Republica Moldova a elaborat Noua Strategie de ocupare a forței de muncă 2017-2021, prin care ne-am propus integrarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, ocuparea integrală și formală a forței de muncă, crearea mediului favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor, oportunități egale de angajare și corelarea sistemului educațional cu cerințele pieții muncii”, a declarat ministrul.



Prezentând raportul său, intitulat în acest an „ Munca decentă în contextul condițiilor climatice : „Inițiativa verde”, Guy Ryder a declarat că prin această inițiativă subliniază potențialul economiei ecologice ca o bază puternică pentru crearea locurilor de muncă decente și o dezvoltare echilibrată.



Stela Grigoraș a subliniat că Republica Moldova se alătură acestei inițiative și își asumă angajamentul de a contribui la economia verde, care promovează atât oportunități de muncă decente, cât și protecția planetei.



Conferința de anul acesta a reunit în jur de 5000 de reprezentanți guvernamnetali, angajatori și angajați din 187 de state membre ale OIM. Din delegația Republicii Moldova fac parte ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, președintele Confederației Naționale a Patronatului (CNPM), Leonid Cerescu și directorul executiv al CNPM, Vladislav Caminschi.