Volumul exporturilor de produse agroalimentare a crescut în primele trei luni ale anului curent. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, companiile moldovenești au comercializat în afara țării legume și fructe în valoare de 58, 996 mln. USD, înregistrând o creștere cu 24,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În topul produselor agricole exportate figurează semințele și fructele oleaginoase cu o creștere a vânzărilor de 59,7%, produsele lactate și ouă de păsări – cu 54,6%, produsele de zahăr și miere – cu 32,0%, băuturile alcoolice și nealcoolice – cu 9,7%, cerealele și produsele pe bază de cereale - de 2,1 ori.



Republica Moldova livrează produse agricole în peste 70 de țări. Principalii parteneri comerciali ai Moldovei sunt UE și CSI, care împreună reprezintă 85% din destinațiile comerțului exterior al țării. Printre țările importatoare de produse agroalimentare moldovenești sunt România, Italia, Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Polonia, Franța.



Conform studiilor efectuate de experții MIEPO, producția anuală totală de fructe moldovenești constituie aproximativ 400 mii tone, dintre care 60% revine merelor. Volumul producției anuale de fructe însumează circa 60 mii tone, urmată de cireșe (20 mii tone), piersici (15 mii tone) și caise (5 mii tone). Producția de struguri de masă este de 60 mii. tone pe an. Potențialul de export al fructelor moldovenești este de aproximativ 250 mii. tone pe an, principalele produse fiind mere, urmate de fructe de piatră și struguri de masă.



În același timp, volumul total al producției de legume este de aproximativ 400 mii tone, dintre care cartofilor le revine un volum de 300 mii tone pe an. Principalele culturi legumicole cu potențial de export în volume industriale sunt roșiile de seră pe care Moldova le produce anual în cantitate de 40 mii tone, urmate de castraveți de seră - 5 mii tone.



Aproximativ 10% din legume și 50% din fructele produse în Moldova sunt procesate. Peste 90% din fructele și legumele prelucrate sunt exportate ca sucuri, dulcețuri, conserve și fructe uscate. Principalele fructe procesate exportate din Moldova sunt sucurile, în principal sucul de mere concentrat și prunele uscate.



În ceea ce privește fructele uscate, în ultimii trei ani, Moldova a produs 2000 - 3500 de tone de fructe uscate (prune, mere, cireșe, pere etc.), în funcție de condițiile de creștere și disponibilitatea materiilor prime. Volumul fructelor uscate exportate constituie aproximativ 70% din cantitatea totală produsă. UE absoarbe aproximativ 80% din exporturile de fructe uscate ale Moldovei, țările CSI, în special Rusia, Belarus și Ucraina, achiziționează 20%.



De asemenea, Republica Moldova este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de nuci, cu vânzări în SUA, Mexic și China. Volumul producției anuale totale de nuci ajunge la circa 16-18.000 tone pe an, care este cultivată de pe o suprafață de circa 6.000 de hectare.



În afară de produsele horticole, Moldova produce anual circa 2,5 milioane tone de cereale, din care principalele culturi sunt grâul (până la 1 mln. tone) urmat de porumb și alte culturi. Aproximativ 60-70% din grâul recoltat, în dependență de an, este exportat.



Organizația de Promovare a Exporturilor și Investițiilor din Moldova ajută potențialii cumpărători să stabilească legături comerciale cu furnizorii agricoli moldoveni în cadrul misiunilor de afaceri, târgurilor și expozițiilor internaționale. De asemenea, echipa MIEPO oferă consultanță la dezvoltarea proiectelor investiţionale şi de export în toate sectoarele economiei naţionale, precum și sistenţă informaţională completă privind accesarea de noi pieţe (legislaţie, condiţii de export, cercetări de piaţă, ghiduri informaţionale).