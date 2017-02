Ministerul Sănătății a prezentat astăzi, 16 februarie, prioritățile de dezvoltare a sistemului de sănătate, și anume serviciile de medicină primară, accesul la medicamente compensate și gratuite și serviciile medicale de calitate în spitale.



Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a anunțat într-o conferință de presă despre începutul unei campanii mediatice de promovare a reformelor în sistemul de sănătate, care se întemeiază pe o evaluare a sistemului public de sănătate realizate cu sprijinul unor instituții internaționale.



Obiectivul principal al acțiunilor următoare este accesul echitabil al populației la serviciile medicale în sistemul public de sănătate, asigurarea tratamentelor necesare de calitate și la timp și, implicit, îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor Republicii Moldova.



Ruxanda Glavan a subliniat rolul medicului de familie, o verigă esențială într-un sistem de sănătate eficient și performant:



”Medicul de familie este foarte important în sistemul de sănătate, pentru că de aici pornește asistența medicală. Trebuie să mergeți la medicul de familie cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori aveți o problemă de sănătate. El vă va îndruma și vă va oferi cel mai bun plan pentru a vă păstra sănătatea sau de a vă trata eventualele afecțiuni”.



Ministrul Sănătății a arătat că această componentă a sistemului de sănătate va funcționa mai bine în condițiile unei relații durabile și bazate pe încredere dintre medicul de familie și pacient.



Totodată, asigurarea accesului la medicamente compensate și gratuite a fost declarată una dintre prioritățile politicilor de sănătate aplicate de Guvernul Republicii Moldova în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației.



Numărul medicamentelor compensate de care beneficiază populația în sistemul public de sănătate s-a dublat în ultimii doi ani. De asemenea, bugetul destinat acestor medicamente a crescut semnificativ în ultimii ani, cu 50% în 2016 față de anul 2015.



Începând cu luna ianuarie 2017, toți pacienții cu Hepatita C din Republica Moldova au inițiat tratamentul fără interferon. În condițiile în care, în cele mai dezvoltate țări din Europa, pacienții cu Hepatita C beneficiază de acest tratament inovator doar în stadii avansate de boală, în Republica Moldova tratamentul este oferit tuturor pacienților cu Hepatita C, indiferent de gradul de fibroză.



Ministrul Sănătății a mai vorbit despre necesitatea unui acces facil al populației la servicii medicale de calitate în spitale.



„Pe viitor, ne dorim ca toți pacienții, indiferent de zona în care locuiesc, să poată merge într-un spital modern, mai aproape de casă, unde să le fie asigurate servicii medicale de calitate și la timp și în care medicii vor beneficia de echipamentele necesare pentru investigații și intervenții medicale și medicamentele cu care să îi trateze”, a notat Ruxanda Glavan.



De asemenea, spitalele vor beneficia de dotări cu echipamente moderne de diagnosticare și tratament și vor oferi servicii medicale în domeniile: medicină internă, chirurgie generală, pediatrie, ginecologie și obstetrică, ortopedie și traumatologie, urologie, otorinolaringologie și oftalmologie.



Ministerul Sănătății lansează o amplă campanie de informare a populației, în cadrul căreia vor fi difuzate spoturi video și audio pe principalele posturi de radio și televiziune, precum și pe Internet.