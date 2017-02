Grație acordurilor bilaterale încheiate atât cu Uniunea Europeană, cât și cu Comunitatea Statelor Independente, Republica Moldova oferă oportunități unice pentru mediul de afaceri din Monaco și urmează a fi exploatată la maxim de mediul nostru de afaceri. Declarația a fost făcută de Michel Dotta, Președintele Consiliului Economic din Monaco, în cadrul Forumului de afaceri al ambasadorilor Republicii Moldova și Republicii Slovacia în Franța, organizat cu sprijinul Consiliului Economic din Monaco (Camera de Comerț din Monaco și Invest in Monaco) la 9 februarie curent.



Evenimentul a avut drept scop promovarea oportunităților economice a Republicii Moldova și Republicii Slovacia, în contextul planificării vizitei oficiale a Alteței Sale, Principelui de Monaco, Albert II în Moldova, pentru luna mai a anului curent.



În cadrul Forumului, Iulia Petuhov, expert în atragerea investițiilor din cadrul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), a prezentat oamenilor de afaceri din Monaco oportunitățile oferite de climatul de afaceri și cel investițional al Republicii Moldova, inclusiv avantajele comparative a țării în aspect de localizare geografică strategică, comerț deschis spre piețele din vest și est, sistemul fiscal prietenos pentru investitori străini cu cele mai atractive taxe din regiune, precum și obiectele supuse privatizării pentru anul curent. Iulia Petuhov a prezentat și facilitățile oferite de Zonele Economice Libere și Parcurile Industriale din Republica Moldova.



În context, Lilian Moraru, Ambasadorul Republicii Moldova în Franța, făcând o prezentare de țară, a oferit mai multe infirmații despre Republica Moldova, subliniind că una din cărțile de vizită a țării noastre este cultura vinicolă cu beciurile de la Mileștii Mici și Cricova, unice în lume, lansând oaspeților prezenți la Forum o invitație de a descoperi Republica Moldova ca o destinație nouă pentru investiții și dezvoltarea afacerilor.



În cadrul sesiunii Business to Business, cei circa 50 agenți economici din Monaco au avut posibilitatea să discute în particular subiectele legate de sectorul de activitate al fiecăruia. Un interes deosebit a fost manifestat față de oportunitățile oferite de sectorul agroalimentar, industria ușoară (textile, încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii), sectorul IT, precum și posibilitățile logistice a Portului Internațional Liber ”Giurgiulești”.





Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, evenimentul a oferit posibilitatea stabilirii contactului direct dintre reprezentanții MIEPO și Invest in Monaco, în eventualitatea organizării unor evenimente de promovare a produselor și serviciilor.