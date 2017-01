În debutul şedinţei de astăzi a Cabinetului de miniştri, Prim-ministrul Pavel Filip a adresat un mesaj producătorilor agricoli și pomicultorilor din Republica Moldova.



Șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că Guvernul și Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare sunt mereu deschiși pentru dialog, în vederea depășirii problemelor existente, inclusiv a celei privind pierderile cauzate de înghețurile de anul trecut. “Anul 2016 nu a fost un an simplu pentru agricultori, dar nu a fost simplu nici pentru Guvern. Noi am fost în situația nu doar să plătim subvențiile în agricultură pentru anul 2016, dar și să achităm restanțele din 2014 și 2015. Am reușit acest lucru în condiții bugetare dificile, pentru că am avut un dialog foarte constructiv cu asociațiile agricultorilor”, a declarat Prim-ministrul.



Totodată, Premierul a dat asigurări că Executivul își va respecta angajamentele și va aproba, în timpul apropiat, Regulamentul privind acordarea suportului financiar pentru producătorii agricoli care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale din anul 2016, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



“Este regretabil că unii reprezentanți ai producătorilor agricoli care sunt, prin cumul și lideri ai unor partide politice de opoziție, încearcă să inducă în eroare agricultorii din țara noastră și să-i folosească în jocurile lor politice. Vreau să aflați din primă sursă că Guvernul dorește să vă susțină și vom face tot posibilul ca sprijinul nostru să ajungă cât mai repede la agricultori ”, a subliniat Pavel Filip.