Acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar putea fi anulat după următoarele alegeri parlamentare, a declarat marți, la Moscova, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, după întâlnirea cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, informează agențiile de presă internaționale.



"M-am mai exprimat și cu alte ocazii împotriva semnării acestui acord. Consider că el nu a adus nimic Moldovei. Și nu exclud ca, după următoarele alegeri parlamentare, Partidul Socialist să obțină majoritatea parlamentară și să anuleze acest acord", a spus Dodon în timpul unei conferințe de presă susținute alături de Putin.



Conform agenției EFE, noul președinte al Republicii Moldova, un admirator declarat al lui Vladimir Putin, a spus că preferă ca țara sa să se integreze în Uniunea Economică Euroasiatică condusă de Rusia și din care fac parte foste republici sovietice precum Belarus, Kazahstan sau Armenia.



În Uniunea Europeană, "țările mari ajung la acorduri și cele mici sunt obligate să le respecte. Nimeni nu ține cont de opinia lor. În Uniunea Economică Eurasiatică fiecare țară are dreptul la vot", a estimat Igor Dodon.



La rândul său, Putin a subliniat: "Rusia nu are nimic împotriva cooperării între Moldova și partenerii săi, inclusiv Europa, dar ne-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple în urma unui consens (cu Moscova) pentru a nu distruge ceea ce am construit, ci să îmbunătățim situația economiilor noastre și a ridica nivelul de trai al cetățenilor".



El a salutat intenția lui Dodon ca țara sa să se alăture Uniunii Economice Eurasiatice.



Vladimir Putin a mai menționat că, după semnarea acordului dintre Chișinău și Bruxelles, relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Rusia au făcut un pas înapoi pentru că produsele moldovenești au pierdut piețele rusești tradiționale și nu au câștigat altele noi. "Mai mult, schimburile comerciale dintre Moldova și UE au scăzut în urma semnării acordului", a afirmat liderul rus.



El a adăugat, însă, că deschiderea piețelor rusești pentru produsele din Republica Moldova depinde, totuși, de modul în care Chișinăul relaționează cu Bruxellesul. "Acordurile de asociere între Moldova și UE conțin o serie de riscuri pentru noi, similare cu cele manifestate după semnarea aceluiași document între Ucraina și UE", a subliniat Putin.



Argumentul Moscovei este că zonele de liber schimb între UE și țările care aveau acorduri similare cu Moscova deschid frontierele Rusiei pentru produsele europene ce amenință industria locală, scrie Agerpres.