În opinia Ambasadorului Republicii Turcia în Republica Moldova, Hulusi Kiliç, discuțiile purtate de vicepremierul Republicii Moldova, Octavian Calmîc, în cadrul vizitei la Ankara, cu Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, alți oficiali ai Turciei, precum și semnarea unor acorduri bilaterale, au deschis noi oportunități pentru impulsionarea relațiilor comercial-economice dintre două state. Declarația a fost făcută astăzi de diplomatul turc în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei.



În context, interlocutorii au confirmat disponibilitatea părților de a realiza un set de proiecte investiționale în diferite domenii social-economice, în special infrastructură, transporturi, educație, inclusiv legate de dezvoltarea Parcului Industrial din Comrat, etc. Ministrul Economiei a menționat că în rezultatul vizitei au fost inițiate discuții cu Institutul de Standardizare a Turciei privind dezvoltarea colaborării în domeniul standardizării și metrologiei, cu Summa Group privind construcția unei instituții de învățământ preuniversitar în capitală, etc. Partea turcă și-a arătat disponibilitatea de a susține crearea unei Zone Economice Libere la Comrat, precum și crearea în comun cu autoritățile de la Chișinău a unui laborator pentru certificarea produselor.



Referindu-se la dezvoltarea relațiilor dintre două state, Octavian Calmîc și Hulusi Kiliç, au menționat că un rol important în impulsionarea acestora îi va reveni reprezentanței comercial-economice de pe lângă Ambasada Republicii Moldova în Turcia, cu sediul la Istanbul, care urmează a fi deschisă de autoritățile de la Chișinău în viitorul apropiat. În context, ministrul Octavian Calmîc a apreciat decizia Ministerului Economiei al Turciei de ași asuma cheltuielile de întreținere al acesteia, iar a guvernatorului provinciei Istanbul de a contribui la identificarea unui oficiu. În opinia vicepremierului Calmîc, instituirea acestei reprezentanțe va duce la atât la creșterea volumului schimburilor comerciale dintre două state până la un miliard USD, obiectiv propus spre realizate în cadrul discuțiilor cu Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, și ministrul Economiei, Nihat Zeybekci, cât și la eliminarea problemelor apărute în exportul mărfurilor autohtone spre piața turcă.



Octavian Calmîc a mai menționat că un impuls în relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Turcia este așteptat în rezultatul intrării în vigoare a Acordului de Liber Schimb dintre două state, care oferă mai multe oportunități pentru realizarea proiectelor comune în diferite domenii. În acest sens interlocutorii au convenit asupra implicării mai active a experților din ambele state privind soluționarea unor probleme apărute după intrarea în vigoare a documentului, în special în domeniul transporturilor, vămii, cotelor de import/export, etc., potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.