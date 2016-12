Banca Mondială a primit mai multe solicitări săptămâna aceasta, de a-și expune părerea vizavi de proiectul de lege cu privire la liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Experiența internațională arată că implementarea completării declarațiilor pe avere în strictă conformitate cu prevederile Pachetului de integritate adoptat anul acesta, ar putea fi un instrument eficient în combaterea corupției. La examinarea proiectului nou, insă, noi am constatat un șir de riscuri de integritate, despre care am informat Guvernul la 15 decembrie, 2016.



De asemenea, noi am menționat că, noul Pachet de integritate, ar putea fi un element determinant în ceea ce privește suportul bugetar oferit de Banca Mondială pentru Moldova în viitor. Noi continuăm dialogul cu autoritățile și ne așteptăm că noua lege nu va fi aprobată fără o revizuire semnificativă. Banca Mondială înțelege îngrijorarile întemeiate ale societății civile și va continua susținerea reformelor de integritate, spre beneficiul cetățenilor de rând din Moldova.