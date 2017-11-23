Молдова в рамках одобренного ранее бюджета Евросоюза может получить в 2014–2020 гг. от ЕС финансовую поддержку в размере от 610 млн. до 740 млн. евро. Об этом заявил глава Делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко, выступая в эфире одного из частных телеканалов. Он отметил, что точный объем выделяемых Евросоюзом финансовых средств зависит от способности и умения Молдовы абсорбировать эти ресурсы.



Петер Михалко подчеркнул, что эти средства принадлежат гражданами стран-участниц ЕС и являются помощью, которая подчеркивает существующие партнерские отношения между ЕС и Молдовой. Глава Делегации ЕС в Молдове напомнил, что Европейский союз является главным торговым партнером и крупнейшим инвестором в Молдове.



Как отмечается в материалах ЕС к саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе, который пройдет 24 ноября, в 2016 г. на долю ЕС пришлось 66% всего экспорта Молдовы и 55% всей торговли. В 2016 г. импорт ЕС из Молдовы вырос на 7,7% по сравнению с 2015 г. Таким образом, с 2014 г., когда вступили в силу Соглашение об Ассоциации и решение о создании Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, импорт ЕС из Молдовы в целом увеличился на 13,5%. Соглашение о свободной торговле с ЕС совместимо со всеми другими соглашениями о зонах свободной торговли, которые подписала Молдова.



Внутренние реформы, например, приведение стандартов в соответствие с нормами ЕС, откроют дополнительные возможности для торговли с ЕС. Европейский союз также облегчает доступ к финансам для малых и средних предприятий Молдовы. ЕС активно поддерживает увеличение и создание новых рабочих мест в Молдове. В целом, по оценкам ЕС, его проекты сотрудничества помогли 5 тыс. предприятий в Молдове и обеспечили новые рабочие места При поддержке ЕС в стране было создано 10 бизнес-инкубаторов.



Системы отопления с помощью биомассы были установлены в 225 школах, детских садах, общественных центрах и сельских домах культуры. Это позволило снизить цены на отопление и диверсифицировать источники энергии в стране. 47 из этих объектов также были оснащены солнечными системами для нагрева воды. Было создано35 новых предприятий по производству биомассы и создано более 400 новых рабочих мест. Новые системы питьевого водоснабжения были установлены при поддержке ЕС в г.Ниспорены, а также в с.Варзарешты и Грозешты. В результате примерно 15,7 тыс. человек теперь могут пользоваться безопасной для питья водой.



В Кишиневе и Бельцах при поддержке ЕС улучшен общественный транспорт, пассажиров теперь возят новые троллейбусы. ЕС также будет финансово поддерживать объединение электрических энергосистем между Молдовой и ЕС. Этот проект будет направлен на повышение энергетической безопасности Молдовы и развитие конкуренции на молдавском энергетическом рынке.