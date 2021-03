Pornind de la situația tot mai gravă în sănătate, am avut în aceste zile întâlniri cu experți din sănătate, cu reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății. Prognozele sunt sumbre. Riscăm să ajungem cu un număr mult mai mare de infectări și decese decât avem acum.



În acest context, am decis organizarea astăzi a Consiliului Suprem de Securitate pentru a avea o imagine mai detaliată a situației reale și o claritate în ceea ce privește acțiunile Guvernului, Parlamentului și altor instituții ale statului responsabile de gestionarea pandemiei.



Pentru că e vorba de o chestiune ce ține de securitatea statului și de interesul național, am considerat de cuviință să invit la această ședință toți decidenții, inclusiv liderii fracțiunilor din Parlament, șefi ai instituțiilor de stat din domeniul sănătății și ordinii publice, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății.



Am ascultat rapoarte, am dezbătut diferite scenarii și opțiuni de decizii. Opiniile celor implicați în discuții au fost variate. Au fost atenționări dure din partea experților că săptămânal pierderile omenești ale țării noastre sunt echivalente căderii unui avion plin de cetățeni și că trebuie să luăm decizii responsabile pentru a încetini răspândirea virusului. Am avut și poziții politice mai maleabile, din partea celor care se tem că acțiunile hotărâte ar putea fi nepopulare.



Poziția Președinției este că statul nu poate să stea cu capul în nisip în timp ce situația devine tot mai gravă. Am comunicat celor prezenți viziunea noastră asupra modului în care putem opri răspândirea virusului. Acțiunile pe care le recomandăm Guvernului și Parlamentului se regăsesc în decizia de azi a Consiliului Suprem de Securitate, care va fi făcută publică.



Poziția Președinției și a majorității membrilor CSS este să recomande instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. Se recomandă Guvernului, în termen de 3 zile, să elaboreze lista restricțiilor care trebuie impuse, activitățile și categoriile de cetățeni care vor cădea sub incidența acestor restricții și compensațiile pe care le vor primi din partea statului și să înainteze aceste propuneri parlamentului.



De asemenea, se recomandă :



Numirea în regim de urgență a Secretarilor de Stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și numirea conducerii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.



Modificarea componenței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică ca să includă epidemiologi și medici în componența acesteia.



Activarea Centrului unic de comandă în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, format din reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții în gestionarea crizei.



Accelerarea campaniei de vaccinare și trecerea ei la etapa a II-a și crearea unui registru de programare online a cetățenilor pentru etapa de vaccinare în masă.



Elaborarea mecanismului de livrare a medicamentelor compensate la domiciliu.



Organizarea punctelor de diagnosticare pentru pacienții tratați la domiciliu pentru evaluarea corectă a cazurilor în dinamică.



Extinderea capacității de testare.



Compensarea pierderilor salariaților, patentarilor, altor profesii, cauzate de starea de urgență cu cel puțin 1000 lei pe săptămână.



Simplificarea procedurilor de înregistrare a statutului de șomer și de aplicare pentru indemnizația de șomaj în termen de 3 zile.



Se recomandă instituțiilor statului să creeze o celulă de comunicare strategică și să combată activ promovarea știrilor false despre pandemie.



Reiterez, solicit Guvernului în termen de trei zile să detalieze și să prezinte aceste propuneri Parlamentului.



Dragi cetățeni, în fiecare zi pierdem oameni dragi, bunici, artiști, medici, oameni care aduc valoare acestei țări. Suntem în această criză împreună și depindem unii de alții. Trecem printr-o perioadă foarte dificilă, dar sunt sigură că avem capacitatea și puterea să ieșim din criză cu capul sus, solidari, demni, uniți în fața acestui pericol.