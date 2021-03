În cursul anului 2021, pe segmentul realizării politicii penale în stat, Procuratura își va concentra eforturile pe:



- monitorizarea și controlul, în ordine ierarhică, a activității Procuraturii Anticorupție și PCCOCS pentru ca acestea să-și justifice menirea prin respectarea drepturilor participanților la procedurile penale: învinuiri temeinice, rețineri, arestări, interceptări, percheziții etc și, totodată, anchete eficiente;



- monitorizarea și controlul dosarelor de rezonanță: frauda bancară, laundromat, concesionarea Aeroportului, Avia-Invest, Arena Chișinău și altele, în vederea accelerării investigațiilor și deferirea celor vinovați justiției, cu încadrarea juridică corectă a acțiunilor fiecăruia, cu probe suficiente și concludente;



- cooperarea eficientă cu organele de urmărire penală și cele ce practică activitatea specială de investigație, cu identificarea segmentelor de infracționalitate ce necesită a fi combătute în mod prioritar: traficul ilicit de droguri, contrabanda, traficul de persoane, corupția și crimele conexe, spălarea banilor, criminalitatea economică ce afectează securitatea financiară a statului, a sistemului bancar, cel de asigurări etc;



- evaluarea cadrului normativ material și procesual-penal existent sub aspectul necesității operării unor modificări și anume: debirocratizarea unor instituții procesuale, excluderea practicilor de abuz de drept procesual admise de către partea apărării, decriminalizarea unor fapte;



- asigurarea independenței procesuale a procurorilor de caz, în special pe dosarele sensibile și de rezonanță, astfel încât influențele necorespunzătoare ale unor reprezentanți ai mediului politic să nu determine procurorii să aibă frică să adopte decizii nepopulare, dar care sunt întemeiate pe adevărul judiciar stabilit prin probe suficiente și concludente, indiferent de statutul, apartenența politică sau de grup a făptuitorilor, anunță Procuratura Generală.